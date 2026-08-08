Parece que la historia de la salida, que estuvo a punto de concretarse en más de una ocasión, tendrá un nuevo capítulo dentro del Al-Nassr, después de que los últimos acontecimientos obligaran a la directiva del club a replantearse sus cálculos respecto a uno de sus jugadores extranjeros, de modo que el jugador se encuentra ante una nueva oportunidad de continuar con "Al-Alami".

Según el diario saudí Al-Yaum, el Al-Nassr dio marcha atrás en la idea de vender a su jugador brasileño Bento Matheus, guardameta del equipo, durante el actual periodo de fichajes de verano, debido a la crisis de Nawaf Al-Aqidi, además de la ausencia de una buena opción local que pueda reemplazar al portero durante la próxima temporada.

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La directiva del Al-Nassr busca en el periodo actual mantener la columna vertebral del equipo, especialmente con el gran número de compromisos locales y continentales a los que se enfrentará "Al-Alami" durante la nueva temporada, algo que hace difícil prescindir de uno de los elementos de la plantilla sin proporcionar un sustituto adecuado.

Bento Matheus estuvo cerca de abandonar el Al-Nassr durante el pasado mercado de fichajes de invierno, después de recibir el interés del club italiano Génova, pero la operación no llegó a concretarse finalmente, por lo que el guardameta brasileño continuó con el equipo.

La permanencia de Bento en aquel momento coincidió con el descenso del nivel de Nawaf Al-Aqidi, lo que hizo que el Al-Nassr necesitara conservar a su portero brasileño y no arriesgarse a perder una de sus opciones fundamentales en la posición de guardameta.

El escenario se repitió de nuevo durante el actual verano, ya que Bento estaba entre los nombres susceptibles de marcharse, antes de que la crisis de Al-Aqidi se impusiera una vez más en los cálculos de la directiva, junto con la dificultad de encontrar un portero local del nivel requerido.

De esta manera, parece que Bento Matheus se salvó de la salida por segunda vez, después de que las circunstancias dentro del Al-Nassr jugaran un papel en su permanencia, de modo que el guardameta brasileño continuará su trayectoria con "Al-Alami" en la nueva temporada en medio de los grandes desafíos que esperan al equipo.