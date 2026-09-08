El egipcio Mohamed Salah, exestrella del Liverpool y actual jugador del Trabzonspor turco, quedó fuera de la lista de candidatos al Balón de Oro 2026, galardón que se concede al mejor futbolista del mundo.

La revista francesa "France Football", en colaboración con la Unión Europea de Fútbol (UEFA), anunció este martes la lista completa de candidatos a ganar el Balón de Oro 2026, en medio de una ausencia esperada de Salah.

Números discretos

Salah no ofreció la temporada pasada el rendimiento habitual con la camiseta de su anterior equipo, el Liverpool, ya que no logró conquistar ningún título a nivel colectivo, además de firmar cifras individuales discretas.

La estrella egipcia disputó 41 partidos con la camiseta del Liverpool en todas las competiciones, en los que se limitó a marcar apenas 12 goles, 7 de ellos en la Premier League, un balance flojo en comparación con su registro de la temporada anterior, por ejemplo, cuando marcó 34 goles en 52 partidos en todas las competiciones.

A nivel internacional, a Salah no le sirvió haber liderado a la selección egipcia hacia un logro histórico al alcanzar los octavos de final del Mundial 2026 por primera vez en la historia de Egipto.

Aun así, la influencia de Salah no fue grande, ya que marcó un gol y dio 2 asistencias en los 5 partidos que disputó el jugador de 34 años en el torneo celebrado en verano.

Ausencia por segunda vez

La ausencia de la lista de candidatos al galardón individual más importante del mundo no fue la primera en la trayectoria de Salah, pues ya había quedado fuera de la lista también en la edición de 2024, que se llevó el español Rodri.

Aun así, la estrella egipcia compitió por el premio en otras 6 ocasiones, todas durante su etapa con el Liverpool, la última el año pasado, en 2025, cuando logró su mejor resultado al ocupar el cuarto puesto, tras ganar el título de la Premier League, teniendo en cuenta que Ousmane Dembélé fue el que se coronó en esa edición.

Salah fue candidato al premio por primera vez en 2018, y ocupó el sexto puesto, tras su primera temporada con el Liverpool.

Luego continuó su brillante momento y fue candidato al año siguiente, en 2019, tras coronarse con el título de la Liga de Campeones de Europa, antes de terminar la carrera en el quinto puesto.

El premio se canceló en 2020, el año en que Salah se coronó con el título de la Premier League por primera vez en su carrera, y luego fue candidato en 2021, ocupando el séptimo puesto.

La estrella egipcia mantuvo su presencia en la lista de candidatos en 2022, ocupando el quinto puesto, antes de ocupar el puesto 11 en 2023, su peor posición.

¿Se acabó el sueño del Balón de Oro?

Ante su avanzada edad y el alejamiento de su equipo actual, el Trabzonspor, de la lucha por los títulos, tanto en la liga turca como en las grandes competiciones europeas, Salah parece lejos de pelear por el Balón de Oro.

Aun así, Salah estuvo muy cerca de competir por el prestigioso galardón en más de una ocasión, la más destacada el año pasado, cuando brilló y fue el elemento más determinante en el regreso del Liverpool al podio del título de la Premier League.

A Salah se le veía como el jugador árabe capaz de coronarse con el Balón de Oro por primera vez, pero las circunstancias de su carrera no le ayudaron a cumplir el sueño, mientras que este sueño parece lejano, en el plano teórico, en la actualidad.

La estrella egipcia se conformó con ganar dos veces el Balón de Oro africano, en 2017 y 2018.

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