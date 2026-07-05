Según el «New York Times», Trump llamó a Infantino para pedir que se levantara la sanción a Balogun

La FIFA suspendió la sanción al delantero estadounidense Folarin Balogun, expulsado con roja directa tras la intervención del VAR en el partido contra Bosnia. Según el New York Times, la decisión se tomó tras una llamada de Trump a Infantino y permitiría al jugador actuar mañana ante Bélgica en octavos. Tres fuentes confirmaron la conversación.





Según el *New York Times*, este gesto se inscribe en los intentos de Infantino por ganarse el favor de Trump. El año pasado, la FIFA creó y entregó a Trump el «Premio de la Paz de la FIFA», justo cuando el presidente impulsaba —sin éxito— su campaña para obtener el Nobel de la Paz. La FIFA no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios del diario estadounidense.



