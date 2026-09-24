"Seguirá siendo un malentendido durante 100 años que los espectadores esperen que se eche el balón fuera", dijo Klopp en RTL. El contexto: el delantero centro neerlandés Brian Brobbey había caído al suelo tocado, pero el equipo alemán siguió jugando y, pese a la inferioridad numérica de Oranje, renunció a echar el balón fuera. Al final de la jugada llegó el gol del 1-0 de Felix Nmecha en el minuto 32.

"A los chicos, en realidad, se les pide que sigan jugando", explicó Klopp, dejando claro que en ningún caso había sido una falta de juego limpio que su capitán Joshua Kimmich y compañía siguieran adelante con total determinación. Su homólogo, el nuevo seleccionador Xavi, vio en cambio en esa acción "una mezcla" de astucia y falta de fair play por parte del equipo de la DFB.

También metió en la ecuación al colegiado, su compatriota español Alejandro Jose Hernandez Hernandez: "El árbitro ya tenía el silbato en la boca y por eso algunos de nuestros jugadores dejaron de jugar", criticó Xavi, aunque al mismo tiempo subrayó: "Tampoco fue una gran cosa."

El exinternacional neerlandés Rafael van der Vaart vio el caso de forma más drástica y calificó en la cadena NOS de "antideportivo" que Alemania siguiera jugando. Kimmich, en cambio, lo valoró con frialdad: "Seguimos jugando con total justicia". Interrumpir posiblemente el partido habría sido tarea del árbitro, señaló la estrella del Bayern, "y yo no escuché ningún silbatazo".

Kimmich respondió con firmeza a la acusación del capitán de Oranje de que seguir jugando por parte del equipo alemán había sido una vergüenza: "Me parece que esa no es una respuesta reflexionada por su parte."

Selección alemana: ¿qué pasa con Kai Havertz y Jamal Musiala?

Poco antes del gol de Nmecha, Klopp tuvo que retirar prematuramente del campo a un jugador destacado como Kai Havertz, que notó un pinchazo en la parte posterior del muslo. Jamal Musiala, que en realidad debía haber estado en el once inicial, ni siquiera pudo jugar por problemas musculares durante el calentamiento: "Los dos están en la resonancia magnética, espero que esta noche tengamos todavía un diagnóstico", dijo el nuevo seleccionador tras el pitido final sobre los dos lesionados, y no creía poder volver a contar con el dúo en el próximo partido contra Grecia el domingo: "Espero que no sea nada grave. Para nosotros probablemente estén fuera, pero ojalá después vuelvan a estar disponibles rápidamente."

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La exigua ventaja de Alemania se mantuvo hasta poco antes del final, pero en el tiempo añadido Países Bajos acabó encontrando el merecido empate por medio de Cody Gakpo. El suplente Ruben van Bommel, hijo del exjugador del Bayern Mark van Bommel, había firmado la asistencia con un maravilloso centro con el exterior. "Le pregunté al pequeño van Bommel de dónde había sacado eso", reveló Klopp, antes de bromear en dirección al padre: "No lo ha sacado del padre, lo del exterior debe venir de la madre."

¿Por qué fue anulado el gol de Virgil van Dijk para Países Bajos?

Mientras tanto, además del gol de la ventaja del equipo de la DFB, otra acción generó sobre todo controversia: tras algo menos de un cuarto de hora, el jefe de la defensa van Dijk había adelantado aparentemente de cabeza a Países Bajos tras un córner. Sin embargo, el gol fue anulado tras la intervención del VAR porque, desde el punto de vista del colegiado, el atacante de Oranje Brobbey impidió de manera antirreglamentaria que el portero alemán Marc-Andre ter Stegen saliera en el área de cinco metros, una decisión dura.

"Es una vergüenza absoluta", bramó van der Vaart. "Es increíble", porque Brobbey "apenas hace nada. Claro que puede haber contacto. El portero no puede hacer lo que quiera. Fue simplemente una actuación muy floja del portero", dijo van der Vaart. Klopp opinaba de otra manera y remitió a la enorme robustez de Brobbey: "Es casi cuadrado y ahí Marc no tiene ninguna posibilidad de pasar. Es un gran córner, pero es falta. Así es como hay que pitarlo ahora", señaló Klopp, refiriéndose a que también recientemente en el Mundial los porteros habían vuelto a gozar de una mayor protección en el área de cinco metros.

Sobre la valoración deportiva del estreno con Klopp, el central Jonathan Tah dijo: "Por supuesto que nos habría gustado ganar, hubo ocasiones para ambos lados. Pero si vas ganando 1-0, también quieres llevarlo hasta el final. Hemos dado un buen primer paso, el partido fue brutalmente intenso. No todo fue perfecto, pero no se trataba de eso. Queremos empezar a mostrar una cara diferente sobre el césped. Y hoy fue el primer paso en esa dirección". Tah también dedicó un elogio especial al lateral derecho Philipp Treu, del SC Freiburg, que celebró su debut internacional: "Me gustaría destacar a Pippo. La manera en la que recorrió la banda arriba y abajo fue una locura. Realmente top para un primer partido internacional", dijo Tah.

El domingo, Alemania se enfrentará a Grecia en la segunda jornada de la temporada 2026/27 de la Nations League, y en Augsburgo Klopp celebrará entonces su estreno en casa en el banquillo de la selección. "El foco ya estaba muy puesto en la defensa y en la presión alta, en cómo queremos poner bajo presión al rival", dijo Kimmich sobre las primeras sesiones de entrenamiento con Klopp. "Se trataba de encontrar una cierta estructura básica sin balón. Esa es luego la base para que también podamos mejorar con balón."