«Seguirá siendo un malentendido durante 100 años que los espectadores esperen que el balón se tire fuera», dijo Klopp en RTL. El contexto: el delantero centro neerlandés Brian Brobbey cayó al suelo tocado, pero el equipo alemán siguió jugando y, pese a la inferioridad numérica de Oranje, renunció a echar el balón fuera. Al final de la jugada llegó el gol del 1-0 obra de Felix Nmecha en el minuto 32.

«Pero en realidad a los chicos se les pide que sigan jugando», explicó Klopp, dejando claro que no había sido en absoluto una falta de fair play que su capitán Joshua Kimmich y compañía continuaran sin dudar. Su homólogo, el nuevo seleccionador Xavi, vio en cambio en esa acción «una mezcla» de picardía y falta de fair play por parte del combinado de la DFB.

También señaló al árbitro, su compatriota español Alejandro Jose Hernandez Hernandez: «El árbitro ya tenía el silbato en la boca y por eso algunos de nuestros jugadores dejaron de jugar», criticó Xavi, aunque al mismo tiempo subrayó: «Tampoco fue gran cosa».

El exinternacional neerlandés Rafael van der Vaart fue más drástico con el caso y calificó en la cadena NOS de «antideportivo» que Alemania siguiera jugando. Kimmich, en cambio, lo valoró con frialdad: «Hemos hecho muy bien en seguir jugando». Interrumpir posiblemente el partido habría sido tarea del árbitro, señaló la estrella del Bayern, «y yo no escuché ningún silbato».

Kimmich respondió con contundencia a la acusación del capitán de Oranje, Virgil van Dijk, de que seguir jugando por parte del equipo alemán había sido una vergüenza: «Me parece que no es una respuesta reflexionada por su parte».

Selección alemana: ¿qué pasa con Kai Havertz y Jamal Musiala?

Poco antes del gol de Nmecha, Klopp tuvo que sustituir prematuramente a Kai Havertz, a quien le molestaba la parte posterior del muslo, una baja de peso. Jamal Musiala, que en realidad debía haber sido titular, ni siquiera pudo saltar al campo tras sufrir problemas musculares en el calentamiento: «Ambos están en la resonancia magnética, espero que esta noche tengamos aún un diagnóstico», dijo el nuevo seleccionador tras el pitido final sobre los dos lesionados, y no confiaba en poder volver a contar con el dúo en el próximo partido contra Grecia el domingo: «Espero que no sea nada grave. Para nosotros probablemente estén fuera, pero ojalá después puedan volver a estar disponibles rápido».

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La exigua ventaja de Alemania se mantuvo hasta poco antes del final, pero en el tiempo añadido Países Bajos encontró al fin el merecido empate por medio de Cody Gakpo. El suplente Ruben van Bommel, hijo del exjugador del Bayern Mark van Bommel, firmó una notable asistencia con un maravilloso centro con el exterior. «Le pregunté al pequeño van Bommel de dónde ha sacado eso», desveló Klopp, antes de bromear en dirección al padre: «Del padre no lo ha sacado; el exterior debe venir de la madre».

¿Por qué fue anulado el gol de Virgil van Dijk para Países Bajos?

Además del gol inicial del equipo de la DFB, hubo otra jugada que sobre todo generó controversia: poco antes del primer cuarto de hora, el jefe de la defensa van Dijk había adelantado aparentemente de cabeza a Países Bajos tras un córner. Sin embargo, el gol fue anulado después de la intervención del VAR porque, a juicio del árbitro, el atacante de Oranje Brobbey impidió de forma antirreglamentaria que el portero alemán Marc-Andre ter Stegen saliera en el área de cinco metros, una decisión dura.

«Es una vergüenza absoluta», bramó van der Vaart. «Es increíble», porque Brobbey «casi no hace nada. Naturalmente puede haber contacto. El portero no puede hacer lo que quiera. Simplemente fue una actuación muy floja del portero», dijo van der Vaart. Klopp opinó distinto y aludió a la enorme robustez de Brobbey: «Es casi cuadrado y ahí Marc no tiene ninguna posibilidad de pasar. Es un gran córner, pero es falta. Eso es lo que hay que pitar ahora», explicó Klopp, en referencia a que los porteros también habían vuelto a gozar recientemente de una mayor protección en el área de cinco metros en el Mundial.

Sobre la valoración deportiva del debut con Klopp, el central Jonathan Tah dijo por su parte: «Por supuesto que nos habría gustado ganar, hubo ocasiones para ambos lados. Pero si vas 1-0, también quieres llevarlo hasta el final. Hemos dado un buen primer paso, el partido fue brutalmente intenso. No todo fue perfecto, pero no se trataba de eso. Queremos empezar a mostrar otra cara en el campo. Y hoy fue el primer paso en esa dirección». Tah también tuvo un elogio especial para el lateral derecho Philipp Treu, del SC Freiburg, que celebró su debut internacional: «Me gustaría destacar a Pippo. La forma en la que recorrió la banda arriba y abajo fue una locura. Realmente top para su primer partido internacional», dijo Tah.

El domingo, Alemania se enfrentará a Grecia en la segunda jornada de la temporada 2026/27 de la Nations League, y en Augsburgo Klopp vivirá su estreno en casa en el banquillo de la selección nacional. «El foco estuvo muy puesto en la defensa y en la presión, en cómo queríamos someter al rival», dijo Kimmich sobre los primeros entrenamientos con Klopp. «Se trataba de encontrar una cierta estructura básica sin balón. Esa es luego la base para que también podamos mejorar con balón».