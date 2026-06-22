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Uruguay v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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¿Seguirá en el Mundial? La postura del astro uruguayo ante el partido contra España

Uruguay vs España
Uruguay
España
World Cup
G. De Arrascaeta
Ronald Araújo
M. Bielsa
Uruguay
España
México
Argentina

«... No tienen ninguna oportunidad»

El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, informó sobre la situación de dos de sus jugadores clave antes del último partido de la primera fase contra España, el sábado por la mañana.

Uruguay ha empatado 1-1 con Arabia Saudí y 2-2 con Cabo Verde en sus primeros partidos del Mundial 2026.

El entrenador confirmó que ni Ronald Araujo ni Giorgian de Arrascaeta podrán jugar contra España. Tras el empate ante Cabo Verde, Bielsa fue tajante: «No tienen posibilidades de jugar contra España».

No aclaró si Araujo podría volver en rondas siguientes.

Araujo, defensa del Barcelona, sufre una pequeña rotura muscular en la pierna desde el 4 de junio, misma fecha en que Arasketa, centrocampista del Flamengo, se lesionó durante la preparación para el Mundial; ninguno ha logrado recuperarse.

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Uruguay
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España
ESP

España lidera el grupo con 4 puntos, tras empatar sin goles con Cabo Verde y vencer 4-0 a Arabia Saudí; le siguen Uruguay y Cabo Verde con 2 puntos cada uno, y cierra Arabia Saudí con 1.

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