El club Al-Ittihad decidió prescindir de forma inmediata de su presidente, Fahad Sindi, tras el anuncio del Ministerio de Deportes saudí sobre el traspaso de su participación en la propiedad de los cuatro grandes clubes al Fondo Público de Inversiones saudí.

El Ministerio de Deportes saudí anunció el miércoles el inicio del traspaso de la propiedad de las acciones de las entidades sin ánimo de lucro, que representan el 25% de las acciones de las sociedades de los cuatro grandes clubes, al Fondo Público de Inversiones.

De este modo, el Fondo Público de Inversiones pasará a ser propietario en su totalidad de los clubes Al-Nassr, Al-Ittihad y Al-Ahli, y las juntas directivas de dichas entidades serán disueltas una vez completados los trámites reglamentarios necesarios.

Horas después de emitirse esta decisión, los clubes Al-Hilal, Al-Nassr y Al-Ahli publicaron comunicados a través de sus cuentas oficiales, en los que anunciaron la continuidad de las juntas directivas de las sociedades de los clubes durante 90 días, a partir del pasado 17 de julio.

Los tres clubes aclararon que el objetivo de esta prórroga es gestionar los asuntos de la junta, garantizar la estabilidad del club y la continuidad del trabajo, y completar los requisitos y trámites correspondientes.

Sin embargo, el club Al-Ittihad actuó de forma contraria a esos comunicados, pues emitió también un comunicado en el que anunció el fin de las funciones de su presidente, Fahad Sindi, en virtud de la decisión del Ministerio de Deportes saudí, agradeciéndole su etapa pasada.

Sindi había sido objeto de amplias críticas durante el último periodo, especialmente por parte del periodista saudí Waleed Al-Farraj, quien había pedido su salida, debido a los grandes problemas que sufrió el club Al-Ittihad bajo su dirección.

Se espera que el próximo periodo sea testigo de más novedades en torno a la situación de los grandes clubes de la liga saudí, ya que se prevé que el Fondo Público de Inversiones saudí comience a traspasar su propiedad al sector privado.