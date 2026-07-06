Sébastien Haller deja el FC Utrecht y ficha por primera vez fuera de Europa

Sébastien Haller, de 32 años, ha fichado por el Sanfrecce Hiroshima tras quedar libre del FC Utrecht.

En enero de 2025 regresó al Utrecht, pero su segunda etapa no fue exitosa.

No se hizo con un puesto fijo y se quedó sin Mundial con Costa de Marfil.

En 51 partidos oficiales marcó siete goles y dio cinco asistencias. Ahora deja la Eredivisie para jugar en la J1 League.

«Estoy muy contento y agradecido de poder jugar en el Sanfrecce Hiroshima. Tengo muchas ganas de conocer a la gente de Hiroshima y de comenzar esta nueva aventura junto a mi familia», declaró el jugador a través de los canales oficiales del club.

Será su primera experiencia fuera de Europa, tras jugar en Francia, Países Bajos, Alemania, Inglaterra y España.

Se desconoce su salario en Japón, aunque habría aprovechado su condición de agente libre para obtener una prima de fichaje.