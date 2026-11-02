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El exdefensa de la Premier League Sebastien Bassong ha sido obligado a pagar cientos de libras en multas y costas tras ser sorprendido viajando sin un billete válido en el metro de Londres. El exinternacional camerunés fue interceptado en la estación de St Paul’s después de viajar desde el norte de Londres con un abono de transporte que no era suyo.

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Los detalles del impago del billete en la estación de St Paul's

Bassong, que tuvo una exitosa carrera en la máxima categoría del fútbol inglés en clubes como el Tottenham Hotspur y el Newcastle United, se ha visto envuelto en problemas legales por una infracción menor en el transporte público. El exfutbolista, de 40 años, fue sorprendido cuando intentaba evitar el pago de un billete de 7 libras en el metro de Londres. Los documentos judiciales revelaron que el incidente ocurrió en mayo, cuando un empleado de Transport for London lo vio en la estación de St Paul's. El empleado observó cómo el exdefensa pasaba por los tornos pegado a un acompañante para no pagar el trayecto desde Arnos Grove.

La situación se complicó cuando se pidió a Bassong que mostrara un billete válido para el trayecto. En lugar de una Oystercard ordinaria o un medio de pago sin contacto, presentó un pase para personas designadas por empleados. La inspectora de control de ingresos Adebukola Anifowose declaró ante el tribunal que vio al francés «fingir que pasaba una Oystercard guardada en una cartera blanca antes de cruzar el torno ancho pegado a otro hombre».

Según el Daily Mail, las comprobaciones realizadas en el sistema de TfL confirmaron rápidamente que el pase no estaba registrado a nombre de Bassong y que no se había utilizado de forma legítima desde octubre de 2025.

Dificultades personales y consecuencias legales

Las investigaciones posteriores sobre el origen del pase revelaron que pertenecía a la exnovia del hombre con el que Bassong viajaba en ese momento. Según se informó, el amigo explicó a los empleados que intentaba ayudar a la antigua estrella de la Premier League a superar una etapa difícil.

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Se comunicó al tribunal que Bassong «atravesaba dificultades económicas y personales debido a un divorcio y al desempleo», lo que llevó a la decisión de utilizar el pase de transporte de forma ilícita. Pese a la explicación de sus circunstancias personales, el procedimiento judicial siguió adelante después de que Bassong no respondiera a la notificación inicial de la acusación enviada a su domicilio en el norte de Londres.

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El caso acabó tramitándose en el Tribunal de Magistrados de Wimbledon el 30 de octubre mediante el procedimiento de juez único, que permite resolver casos a puerta cerrada sin una vista pública completa. Bassong no presentó una declaración formal sobre el cargo de utilizar la red ferroviaria sin un billete válido. El magistrado Graham Burbage declaró culpable al exjugador y le impuso varias sanciones económicas.

El recuerdo de una carrera destacada

El incidente contrasta marcadamente con los momentos más destacados de la carrera profesional de Bassong, que en su día fue uno de los defensas más cotizados de la Premier League. En 2009 fichó por el Tottenham Hotspur por 8 millones de libras tras destacar en el Newcastle United. Durante su etapa en White Hart Lane, marcó en su debut contra el Liverpool y participó en las campañas del club en la Champions League de la UEFA. También logró éxitos importantes en el Norwich City, donde fue elegido mejor jugador de la temporada del club en 2013, una muestra de su importancia para los equipos en los que jugó durante sus mejores años.

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Desde que se retiró del fútbol profesional, Bassong se ha dedicado a dar charlas motivacionales y al entrenamiento, y dirige su propio negocio, orientado a ayudar a otras personas a desarrollar su potencial. Sin embargo, este reciente episodio judicial pone de relieve las dificultades que ha afrontado desde que dejó de jugar. Con 15 partidos internacionales con la selección de Camerún y una amplia experiencia en la liga más seguida del mundo, Bassong sigue siendo una figura conocida para muchos aficionados al fútbol.