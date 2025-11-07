Seattle Seahawks vs Arizona Cardinals: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Los Seattle Seahawks están de regreso en Lumen Field en la Semana 10, listos para enfrentarse a los Arizona Cardinals.

Seattle retomó justo donde lo dejó después de la semana de descanso, navegando hacia una victoria por 38-14 sobre Washington en Sunday Night Football, su tercera victoria consecutiva y sexta en los últimos siete partidos.

Mientras tanto, Arizona entra al partido con su propio impulso, recién salido de una convincente victoria por 27-17 en horario estelar sobre los Dallas Cowboys en Monday Night Football.

Hora de inicio del partido Seattle Seahawks vs Arizona Cardinals

Los Seahawks y los Cardinals se enfrentarán en la Semana 10 de la temporada de la NFL en Lumen Field en Seattle, Washington, el domingo 9 de noviembre, comenzando a las 4:05 pm ET.

Noticias del equipo Seattle Seahawks

En cuanto a Seattle, los Seahawks actualmente lideran la clasificación de la NFC Oeste con un récord de 6-2, ganando cuatro de sus últimos cinco partidos y con una racha de tres victorias consecutivas. Superaron a Washington 38-14 en horario estelar, con Sam Darnold lanzando para 330 yardas, cuatro touchdowns y una intercepción.

Darnold ha acumulado ahora 16 touchdowns con solo cinco intercepciones esta temporada. Su objetivo favorito, Jaxon Smith-Njigba, sigue impresionando con 58 recepciones para 948 yardas y cuatro anotaciones. La ofensiva de Seattle ha sido una de las más eficientes de la liga, situándose en el quinto lugar en anotaciones con 28.9 puntos por partido. Los Seahawks tienen un récord de 2-2 en casa hasta ahora.

Informe de Lesiones de los Seahawks: Dareke Young – cuestionable, Cooper Kupp – cuestionable, Jake Bobo – cuestionable

Noticias del equipo Arizona Cardinals

Los Arizona Cardinals se encuentran en el cuarto lugar de la NFC Oeste con un récord de 3-5, luego de una sólida victoria de 27-17 el lunes por la noche sobre los Dallas Cowboys.

El mariscal de campo Jacoby Brissett tuvo una actuación destacada con 261 yardas aéreas y dos touchdowns, mientras que el receptor Marvin Harrison Jr. brilló con siete recepciones para 96 yardas y un par de anotaciones.

Ofensivamente, los Cardinals ocupan el puesto 19 en la liga, con un promedio de 22.5 puntos por partido. Han sido competitivos en la carretera con un récord de 2-2, pero han perdido cuatro de sus últimos cinco en general.

Informe de Lesiones de los Cardinals: Kyler Murray – cuestionable, Mack Wilson Sr. – cuestionable, Max Melton – cuestionable

Ver y transmitir en vivo Seahawks vs Cardinals en los EE.UU.

El juego de Seahawks vs Cardinals en la Semana 10 de la temporada 2025 de la NFL se transmitirá en vivo por CBS. Si has cortado el cable, los fanáticos también pueden ver la cobertura enParamount+ y Fubo (¡Pruébalo gratis hoy!).

Más detalles sobre dónde ver el juego en los Estados Unidos, incluidas las opciones de transmisión, se publicarán pronto, así que mantente atento a nuestra cobertura dedicada.

Ver y transmitir en vivo Seahawks vs Cardinals en todo el mundo

Para los fanáticos fuera de los EE.UU. que buscan mantenerse conectados a la acción,NFL Game Pass en DAZN es la entrada definitiva. Ofrece más de 200 partidos de temporada regular y playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone, y mucho más para mantenerte conectado durante todo el año.

Para eludir las restricciones regionales o para acceder al juego si estás viajando al extranjero, puedes ver la acción usando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar entradas para Seahawks vs Cardinals

El enfrentamiento entre los Seahawks y los Cardinals está programado para el Lumen Field en Seattle, Washington, un lugar que alberga hasta 68,740 aficionados y promete una atmósfera vibrante el día del juego.

Las entradas ya están disponibles en StubHub, con entrada a partir de $386. A partir de ahí, los precios suben por los diferentes niveles: $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y alcanzando hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, y llegando al máximo de $10,406 para los mejores asientos de la casa.

Consulta el enlace a continuación para obtener un desglose completo de cómo comprar entradas para los partidos de la NFL.

Seahawks vs Cardinals Fantasy Football

Sam Darnold (17.1 puntos proyectados) dio una clase magistral absoluta el domingo por la noche, destrozando la defensa con precisión quirúrgica. Logró 21 de 24 para 330 yardas y cuatro touchdowns, y sorprendentemente, fue impecable con 16 de 16 y todas las anotaciones antes del medio tiempo. El enfrentamiento jugó directamente en sus puntos fuertes, especialmente en jugadas de engaño, y Darnold no solo aprovechó, sino que encendió el lugar. Ahora tiene cuatro finales QB1 en el año, todos en juegos donde la defensa opositora lucha por contener jugadas de pase explosivas. Si estás en una liga de 1QB, seguir con él mientras está en racha tiene sentido, pero aún así lo ubico más como un QB2 de alto piso esta semana en lugar de perseguir una repetición explosiva.

Mientras tanto, Jaxon Smith-Njigba (13.4 fpts proyectados) parece en tiempo real como un ganador de liga. Lidera a todos los receptores en puntos totales PPR (119.0) y es uno de solo tres receptores que supera la marca de 110 puntos. Sus 14.9 puntos de fantasía por juego lideran la posición entre jugadores con al menos cuatro apariciones. No solo está en racha, sino que se está convirtiendo en ese jugador destacado.

En el otro lado, Jacoby Brissett (15.5 fpts proyectados) se ha convertido discretamente en uno de los quarterbacks de fantasía más confiables desde que asumió el puesto de titular. Ha sumado tres semanas consecutivas con puntuación de QB1, lanzando múltiples touchdowns cada vez, terminando como QB7 vs. Indy, QB12 vs. Green Bay y QB10 vs. Dallas. Pero aunque el ritmo y la eficiencia son reales, el partido de esta semana requiere un poco de precaución. Como Darnold, Brissett es un QB2 fuerte más que alguien que garantizas para llevar tu alineación.

Marvin Harrison (8.9 fpts proyectados) acaba de ofrecer su mejor actuación hasta ahora con un récord personal de siete recepciones para 96 yardas y un touchdown el lunes por la noche. La consistencia aún va y viene, pero el talento y el potencial siguen siendo altísimos, es el tipo de jugada flexible o WR3 que puede cambiar una partida de la nada.

Y luego está Trey McBride, quien esencialmente ha irrumpido en la categoría de élite de los TEs. Con Brissett ahora establecido como titular, la ofensiva está operando según lo planeado, y el volumen de McBride no es casualidad. Entre los objetivos, el uso en la zona roja y el factor de confianza, es un ala cerrada superior cada semana con un piso sólido y el techo para explotar.

Predicciones del Juego Seahawks vs Cardinals

Con Kyler Murray esperando regresar para la Semana 10, hay cierto entusiasmo alrededor de Arizona, pero esperamos que los Seattle Seahawks muestren un espectáculo defensivo en casa. Seattle ya manejó a los Cardinals 23–20 en Arizona a principios de esta temporada, y esta revancha en Lumen Field no debería ser tan angustiosa. Sam Darnold y los Seahawks están jugando con propósito, actitud y con la vista clara en la corona de la NFC Oeste. Esta vez, el margen debería contar la verdadera historia.

Probabilidades de Apuesta: Seahawks vs Cardinals

Diferencia de puntos

Cardinals +6.5 (-110)

Seahawks -6.5 (-110)

Línea de dinero

Cardinals: +245

Seahawks: -305

Total

45.5 (Más de -115/Menos de -105)