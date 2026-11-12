Sean Steur protagonizó el pasado verano un traspaso millonario del Ajax al Newcastle United. Esta semana, el centrocampista de 18 años se ha reincorporado a la selección sub-21 de Países Bajos, que afronta una eliminatoria crucial a doble partido. Voetbalzone habló con el jugador de Volendam durante el encuentro con los medios en Zeist.

Steur llega al hotel habitual de concentración de la selección sub-21 de Países Bajos junto a Ruud Nijstad, de su misma edad. Cuando los dos terminan de reírse, la entrevista puede comenzar de verdad. «Siempre es agradable volver aquí. Vamos a jugar dos partidos importantes, así que hay mucho que esperar con ilusión».

En este parón de selecciones, la sub-21 de Países Bajos se enfrentará en los play-offs a la de Dinamarca. Los dos países se disputarán, en una eliminatoria a doble partido, una plaza para la Eurocopa sub-21 de 2027, que se celebrará el próximo verano en Albania y Serbia.

Pronto queda claro que Steur todavía no ha adoptado el acento geordie. «Cuando estoy en Newcastle, sigo hablando bastante neerlandés. Hablo mucho por teléfono con los chicos de aquí y con mis padres. Sven Botman también es neerlandés, por supuesto. Aun así, se agradece poder hablar continuamente en mi idioma».

«Pensaba que hablaba muy bien inglés... Pero ahora sí que tengo un buen nivel. Al principio, por el acento de allí, a veces tenía que pedir que me repitieran algunas cosas varias veces. Ahora va mucho mejor», dice Steur entre risas.

La sub-21 de Países Bajos

Pese a lo mucho que hay en juego la próxima semana, Steur no percibe nerviosismo en el grupo de la sub-21 de Países Bajos. «No, mantenemos la calma. Por supuesto, sabemos que tenemos que ganar. Ya hemos tenido un buen entrenamiento y noto que todos están motivados. Aun así, no siento nervios ni una presión extra. Sabemos lo que tenemos que hacer».

Steur tiene especial interés en clasificarse para la Eurocopa juvenil. «Otros chicos ya han ganado una Eurocopa juvenil, pero para mí sería la primera vez en una fase final... Es algo bonito que esperar con ilusión. Es muy importante que Países Bajos esté allí. Todos aquí lo queremos».

En la sub-21 de Países Bajos, Steur pasa mucho tiempo con Nijstad. «Ruud y yo nos reímos mucho juntos. Lo conozco desde hace unos años y siempre hemos tenido muy buena relación. Por eso me alegra estar aquí con él».

En Zeist, ocupan sus horas libres sobre todo con juegos. «Jugamos al billar, al ping-pong y al Rummikub. ¿Ruud dice que me gana a menudo al FIFA? Luego puedo enseñar un vídeo en mi teléfono que demuestra algo muy distinto de lo que dice. ¡En serio, nunca he perdido contra él!»

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Un paso muy comentado

Hablando del FIFA: desde este año, en su carta del popular modo de juego Ultimate Team figura el logo de la Premier League, un paraíso para los futbolistas. Steur sigue contento con su fichaje por el Newcastle United. «Me he adaptado bien y estoy muy a gusto. Es una competición magnífica y un club fantástico, con una afición increíble».

Según el joven, las diferencias entre el Ajax y el Newcastle United no son grandes. «Al fin y al cabo, sigue siendo fútbol. Creo que la mayor diferencia está en la competición en sí. Es algo más intensa, tanto físicamente como por la velocidad del juego».

«Eso también se puede ver por televisión. Todo es un poco más extremo. A mí eso me gusta mucho. Es una de las razones por las que di ese paso», afirma Steur, que sigue plenamente convencido de su decisión. «¡Al cien por cien!»

Steur no siente una presión extra por el elevado importe de su traspaso. «Creo que, para lo que se paga hoy en el fútbol, mi precio tampoco es para tanto. Por supuesto, es mucho dinero por un chico de 18 años, pero se ve en todas partes que se pagan cantidades enormes».

«Yo no lo veo de esa manera. Intento desarrollarme y hacerlo lo mejor posible. La verdad es que nunca he pensado mucho en eso», señala Steur.

Botman, de 26 años, que jugó doce veces con la sub-21 de Países Bajos, ayudó a Steur a instalarse en Inglaterra. «Por suerte, Sven y yo nos llevamos muy bien. Es un buen tipo y, al principio, me explicaba las cosas cuando no entendía algo».

Los aficionados del Newcastle United hablan tan bien de Steur que consideran que merece aún más minutos. Él mantiene la calma. «Siempre es agradable que la afición esté contenta contigo. De mí depende que siga siendo así».

«Cada partido con el Newcastle es muy especial, sobre todo con esos aficionados. Especialmente en St James’ Park. Creo que el ambiente allí nunca dejará de emocionarme. Estoy muy agradecido por ello», dice Steur con orgullo.

La selección de Países Bajos

Steur ha cumplido su sueño de jugar en la Premier League, pero sus ambiciones van más allá. En Italia, el centrocampista de 17 años Riccardo Cassano (Como) puede aspirar a jugar minutos con la selección absoluta durante este parón internacional, aunque todavía no ha debutado oficialmente como profesional.

Steur ya tiene bastante más experiencia en ese sentido, pero mantiene la paciencia. «La selección absoluta de Países Bajos es, por supuesto, el sueño de todos los jugadores de la sub-21, así que también es el mío. Es un objetivo, desde luego, pero no soy de los que miran demasiado lejos, porque creo que sirve de poco».

«Simplemente intento desarrollarme lo mejor posible como jugador y, con el tiempo, me gustaría conseguirlo», subraya Steur, que sabe lo que necesita. «Jugar mucho, hacerme más fuerte y adquirir algo más de experiencia».

Por ahora, toda su atención está puesta en los play-offs contra la sub-21 de Dinamarca. Steur tiene un objetivo claro: «¡Este parón internacional solo habrá sido un éxito si nos clasificamos para la Eurocopa!»

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