Sean Steur protagonizó el verano pasado un gran traspaso del Ajax al Newcastle United. El centrocampista de dieciocho años se ha incorporado de nuevo esta semana a la selección sub-21 de Países Bajos, que afronta una eliminatoria decisiva a doble partido. Voetbalzone habló con el jugador de Volendam durante la jornada de atención a los medios en Zeist.

Steur llega al hotel habitual de concentración de la selección sub-21 neerlandesa junto a Ruud Nijstad, de su misma edad. Cuando los dos dejan de reírse, la entrevista puede comenzar de verdad. «Siempre es agradable volver aquí. Vamos a jugar dos partidos importantes, así que tenemos mucho que esperar con ilusión».

En este parón internacional, la sub-21 de Países Bajos se enfrentará en los playoffs a la de Dinamarca. Las dos selecciones se disputarán, en una eliminatoria a doble partido, una plaza para la Eurocopa de 2027, que se celebrará el próximo verano en Albania y Serbia.

Pronto queda claro que Steur todavía no ha adoptado el acento geordie. «Cuando estoy en Newcastle, sigo hablando bastante neerlandés. Llamo mucho a los chicos de aquí y a mis padres. Sven Botman, por supuesto, también es neerlandés. Aun así, se agradece poder hablar continuamente en mi propio idioma».

«Creía que hablaba muy bien inglés... Pero ahora sí que tengo un buen nivel. Por el acento de allí, al principio a veces tenía que pedir que me repitieran algunas cosas varias veces. Ahora va mucho mejor», dice Steur entre risas.

La sub-21 de Países Bajos

Pese a lo mucho que hay en juego la próxima semana, Steur no percibe nerviosismo en el grupo de la sub-21 neerlandesa. «No, mantenemos la calma. Por supuesto, sabemos que tenemos que ganar. Ya hemos tenido un buen entrenamiento y noto que todos están motivados. Aun así, no siento nervios ni una presión añadida. Sabemos lo que tenemos que hacer».

Steur tiene especial interés en clasificarse para la Eurocopa juvenil. «Otros chicos ya han ganado una Eurocopa juvenil, pero para mí sería la primera vez en una fase final... Es algo bonito que esperar con ilusión. Es muy importante que Países Bajos esté allí. Todos aquí lo queremos».

En la sub-21 neerlandesa, Steur pasa mucho tiempo con Nijstad. «Ruud y yo nos reímos mucho juntos. Lo conozco desde hace unos años y siempre hemos tenido muy buena relación. Por eso me alegra estar aquí con él».

Las horas libres en Zeist las dedican sobre todo a jugar. «Al billar, al ping-pong y al Rummikub. ¿Ruud dice que me gana a menudo al FIFA? Luego puedo enseñar un vídeo en mi teléfono que demuestra algo muy distinto de lo que dice. ¡En serio, todavía no he perdido nunca contra él!».

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Un paso que ha dado mucho que hablar

Hablando del FIFA: desde este año, la tarjeta de Steur en el popular modo de juego Ultimate Team luce el logotipo de la Premier League, un paraíso para los futbolistas. Steur sigue contento con su fichaje por el Newcastle United. «Me he adaptado bien y estoy muy a gusto. Es una competición preciosa y un club fantástico, con una afición increíble».

Según el adolescente, las diferencias entre el Ajax y el Newcastle United no son grandes. «Al fin y al cabo, sigue siendo fútbol. Creo que la mayor diferencia está en la competición. Es algo más intensa, tanto en lo físico como en la velocidad».

«Todo el mundo puede verlo también por televisión. Todo es un poco más extremo. A mí eso me gusta mucho. Es una de las razones por las que di ese paso», afirma Steur, que sigue plenamente convencido de su decisión. «¡Al cien por cien!».

Steur no siente una presión añadida por el elevado importe del traspaso. «Creo que, en el fútbol actual, mi precio tampoco es para tanto. Por supuesto, es mucho dinero por un joven de dieciocho años, pero se ve por todas partes que se pagan cantidades enormes».

«Yo no lo veo de esa manera. Intento desarrollarme lo mejor posible y hacerlo lo mejor que pueda. La verdad es que nunca he pensado en eso», señala Steur.

Botman, de 26 años y que representó en doce ocasiones a la sub-21 de Países Bajos en el pasado, ayudó a Steur a instalarse en Inglaterra. «Por suerte, Sven y yo nos llevamos muy bien. Es una gran persona y, al principio, me explicaba las cosas cuando no entendía algo».

Los aficionados del Newcastle United hablan tan bien de Steur que creen que merece jugar más minutos. Él, por su parte, mantiene la calma. «Siempre es agradable que los aficionados estén contentos contigo. De mí depende que siga siendo así».

«Cada partido con el Newcastle es muy especial, sobre todo con esa afición. Especialmente en St James’ Park. Creo que el ambiente allí nunca me cansará. Estoy muy agradecido por ello», dice Steur con orgullo.

La selección de Países Bajos

Steur ha cumplido su sueño de jugar en la Premier League, pero sus ambiciones van más allá. En Italia, el centrocampista Riccardo Cassano, de diecisiete años y jugador del Como, puede aspirar a disputar minutos con la selección absoluta durante este parón internacional, aunque todavía no ha debutado oficialmente como profesional.

Steur tiene bastante más experiencia en ese sentido, pero mantiene la paciencia. «La selección absoluta de Países Bajos es, por supuesto, el sueño de todos los jugadores de la sub-21, así que también es el mío. Es un objetivo, claro, pero no soy de los que miran demasiado lejos, porque creo que no sirve de mucho».

«Simplemente intento desarrollarme lo mejor posible como jugador y, con el tiempo, me gustaría conseguirlo», recalca Steur, que sabe lo que necesita. «Jugar mucho, hacerme más fuerte y ganar un poco más de experiencia».

Por ahora, toda la atención está puesta en los playoffs contra la sub-21 de Dinamarca. Steur, con ganas de competir, tiene un objetivo claro: «¡Este parón internacional solo será un éxito si nos clasificamos para la Eurocopa!».

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