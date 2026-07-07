Sean Steur dejó el Ajax y fichó por el Newcastle por la presencia de un jugador en el equipo

Sean Steur quería la titularidad en el Ajax, pero el club no se la garantizó. Según Sky Sports y De Telegraaf, por eso dejó el Johan Cruijff ArenA.

El martes, el Algemeen Dagblad informó de forma inesperada de su traspaso al Newcastle United por 27 millones de euros.

Ajax ya había acordado renovar al centrocampista hasta 2030, pero el padre de Steur intervino de repente para preguntar a Jordi Cruijff sobre el futuro inmediato del jugador.

Debido a la renovación de Jorthy Mokio, Cruijff no pudo asegurarle un puesto en el once, así que la ampliación de contrato se truncó.

Ante esa situación, Steur y su entorno exploraron otras opciones y optaron por el Newcastle, donde deberá hacer olvidar a Sandro Tonali, traspasado por 115 millones de euros.

Steur disputó un total de 26 partidos con el primer equipo del Ajax. Consiguió marcar un gol: en el «Klassieker» contra el Feyenoord (1-1).







