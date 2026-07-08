Se vuelven virales unas imágenes extrañas del seleccionador egipcio Hassan «resoplando»

En Internet circulan imágenes del seleccionador egipcio Hossam Hassan, que perdió los estribos tras el polémico Argentina-Egipto (3-2).

Egipto desperdició el martes, en los últimos minutos, una ventaja de 2-0 ante el campeón del mundo, y Hassan consideró que el árbitro perjudicó a su equipo al desestimar un posible penalti a favor.

Tras el pitido final, el seleccionador concedió una entrevista demoledora en la que afirmó que el partido había sido amañado: Argentina tenía que ganar.

«Diré lo que pienso, sin importarme las consecuencias. Esto ha sido claramente amañado y todo el mundo lo ha visto. Y quiero decir una cosa más: si tanto quieren que ganen ellos, ¿por qué invitan a todo el mundo a venir y participar en el Mundial?»

Además, al abandonar el campo, perdió los estribos e incluso agredió a un cámara.

El seleccionador, que el viernes celebró la victoria sobre Australia con una bandera palestina, se topó el martes con una israelí que un aficionado argentino le mostró al final del partido.

Las imágenes muestran que le hizo un gesto obsceno al aficionado y luego atacó a un camarógrafo que grababa la escena.











