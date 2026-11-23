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La remontada del Barcelona ante el Villarreal ha desatado una nueva oleada de polémica con el Real Madrid. Un antiguo directivo del club catalán aprovechó la victoria para lanzar mensajes burlones contra su eterno rival, unas declaraciones que han vuelto a poner sobre la mesa las crecientes diferencias entre ambos clubes, sobre todo en torno a la polémica arbitral que ha resurgido en los últimos días.

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El Barcelona logró una emocionante victoria por 3-2 ante el Villarreal en el Camp Nou tras remontar un 0-2 en contra. Con este triunfo sigue líder de LaLiga con 36 puntos, tres más que el Real Madrid, lo que llevó a Toni Freixa, exportavoz del Barcelona y secretario de la junta directiva de Sandro Rosell, a comentar el resultado en sus redes sociales.

Tras el partido, Freixa escribió: «El Barcelona, en cabeza. Los demás siguen soñando», un mensaje con una clara burla hacia el Real Madrid y su pugna por el título de Liga. Después lanzó una crítica aún más dura contra las voces mediáticas afines al club blanco.

En otra publicación, Freixa afirmó: «Lo mejor ahora es escuchar los lloros y las polémicas inventadas de todos los que creían que íbamos a tropezar. Se vuelven locos por su odio, mientras nosotros disfrutamos. Es maravilloso».

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Las declaraciones del exdirectivo llegan en un contexto de renovada tensión entre ambos clubes, después de que Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, reabriera el caso Negreira durante la asamblea general del club blanco, con críticas al Barcelona por las supuestas ayudas arbitrales de las que se habría beneficiado durante las dos últimas décadas.

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Pérez se apoyó en cifras sobre los goles anulados desde la implantación del VAR y señaló que al Real Madrid le han anulado 42 goles, frente a los 19 del Barcelona. Los aficionados madridistas utilizan esta estadística para cuestionar la limpieza de la competición, mientras que un sector de la afición azulgrana opina lo contrario, desde su punto de vista, y sostiene que el Real Madrid se ha beneficiado en mayor medida de las decisiones arbitrales a lo largo de su historia.

Más allá de la polémica fuera del campo, el Barcelona dio una respuesta contundente sobre el césped. Se vio con dos goles en contra en menos de 10 minutos, un arranque demoledor que enmudeció al Camp Nou, pero se negó a rendirse y consiguió remontar para ganar 3-2 gracias a un ataque arrollador y a una presión constante sobre el Villarreal en la segunda parte.

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Pese a fallar un penalti en el minuto 23, cuando el marcador reflejaba un 2-0, Lamine Yamal fue la gran figura de la reacción: lideró las acciones ofensivas del conjunto catalán y contribuyó a que impusiera su dominio en el juego. Así, el Barcelona sumó tres puntos importantes y mantiene la ventaja de tres puntos sobre el Real Madrid (36 puntos) antes de medirse al Sabah azerí en la Liga de Campeones el próximo miércoles en Bakú.

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El equipo de Hansi Flick necesita ganar a domicilio para reforzar sus opciones de terminar la fase liga entre los ocho primeros y evitar la eliminatoria previa a los octavos de final, mientras que la remontada ante el Villarreal ha supuesto un importante impulso anímico para los jugadores antes de la cita europea.

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