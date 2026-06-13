Se vislumbra un gran avance: el Feyenoord cuenta con dos fichajes millonarios

Según FR12, el Feyenoord fichará a Charles Vanhoutte y Nacho Ferri. El director técnico, Devy Rigaux, negocia con el Niza y el Westerlo.

Serían sus segundos y terceros fichajes: el 1 de junio inició su labor y ya incorporó al joven talento Ilian Hadidi (17), del Standard de Lieja.

Vanhoutte, belga de 27 años que llega del Niza, aportará equilibrio y liderazgo en el centro del campo. Tiene una internacionalidad, pero no fue convocado para el Mundial.

Ferri, delantero de 21 años del Westerlo, también ansía recalar en el Feyenoord.

Ambos tienen contrato hasta 2029; Transfermarkt valora a Vanhoutte en 7 millones de euros y a Ferri en 6.

Bajas

El club también ha despedido a varios jugadores: Jeyland Mitchell fichó por el Sturm Graz, mientras que Steven Benda, Gernot Trauner y Raheem Sterling aún buscan destino. Malcolm Jeng regresa al Stade Reims.

Además, Lucas Gardenier y Ayoub Ouarghi serán cedidos al FC Dordrecht, donde podría reencontrarse con Seung-gyun Bae.