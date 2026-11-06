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John Eustace elogió el carácter de sus jugadores del Derby después de que remontaran un gol en contra para vencer 3-1 al Bolton en Pride Park el viernes por la noche, aliviando la creciente presión sobre su puesto. Ryan Nyambe, Jack Robinson y Rhian Brewster marcaron tras el descanso y dieron al Derby su segunda victoria de la temporada, la primera en casa y la primera en 11 partidos.

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El Derby reacciona tras el dominio del Bolton en la primera parte

El Derby parecía abocado a otra noche amarga después de que el Bolton dominara la primera parte y se adelantara en el minuto 42. Larrazabal, que había estado excelente por la banda derecha, avanzó con fuerza y puso un centro al área para Ruben Rodrigues, que batió con calma a Jacob Widell Zetterstrom.

Sin embargo, el panorama cambió en menos de 60 segundos tras la reanudación. Morris centró desde la izquierda, Fuseini prolongó el balón y Nyambe apareció en el segundo palo para empujarlo a la red. Fue el primer gol de su carrera, en su partido número 309, según Sky Sports.

Robinson y Brewster culminan la remontada del Derby

El Derby completó la remontada tres minutos después, cuando Morris prolongó de cabeza un balón al área y Robinson remató a bocajarro en su primera titularidad. Bonham mantuvo al Bolton en el partido con una parada brillante tras un recorte y un disparo de Fuseini.

Los visitantes buscaron el empate y, en el minuto 70, Zetterstrom se agachó para detener con el antebrazo un cabezazo de Sam Dalby a centro de Gale. Brewster desató entonces la euforia en el estadio en el cuarto minuto del tiempo añadido: le robó el balón a Larrazabal, se internó en el área y colocó un disparo en la escuadra.

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Eustace elogia el carácter del Derby tras su primera victoria en casa

Eustace cambió el esquema de su equipo en el descanso y elogió la reacción. «Cambiamos el esquema en el descanso y la respuesta de los chicos fue extraordinaria. La situación era complicada, no nos está yendo bien en la liga y el grupo demostró su carácter», afirmó. «Demostró que estamos muy unidos. Los dos chicos que entraron [Shane Duffy y Robinson] para disputar sus primeros partidos como titulares marcaron una gran diferencia para nosotros. Nos ha faltado esa experiencia toda la temporada y me alegré mucho de que los chicos consiguieran su primera victoria en casa».

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El entrenador del Derby añadió: «En los momentos realmente difíciles de cualquier temporada hay que seguir creyendo en lo que haces. Tengo un equipo de trabajo increíble a mi lado y todo el club apoya plenamente al equipo. El ambiente en la ciudad deportiva no ha sido maravilloso, pero ha seguido siendo muy positivo. Es un club fantástico».

¿Qué les espera al Derby y a Eustace?

El Derby sigue a cuatro puntos de la permanencia pese a la victoria, pero afrontará el parón internacional con mucho mejor ánimo. Eustace, sin embargo, se apresuró a advertir contra el exceso de confianza: «Es muy importante que no nos dejemos llevar por esta victoria, pero tenemos que disfrutarla».

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El Bolton, por su parte, lamentará no haber aprovechado su dominio en la primera parte.