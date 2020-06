¿Se va de Estudiantes? Marcos Rojo rompió el silencio tras violar la cuarentena nuevamente

En medio de las críticas por haber salido para jugar al paddle con amigos y de los rumores de alejamiento del Pincha, el defensor dio su versión.

Marcos Rojo fue noticia nuevamente por un hecho extradeportivo. El defensor de Estudiantes de La Plata rompió la cuarentena obligatoria que impuso el Gobierno Nacional en todo el país para frenar la avanzada del coronavirus. ¿El motivo? Ir a jugar al paddle con amigos. De inmediato, las imágenes captadas por una vecina se hicieron virales y las críticas contra el jugador cuyo pase pertenece al se multiplicaron rápidamente.

Entre tantas versiones y rumores, una de las que sonó con más fuerza en las últimas horas en tierras platense es la de TNT, que asegura que la dirigencia del Pincha, con Juan Sebastián Verón a la cabeza, se cansó de los reitedos problemas de conducta que Rojo tuvo en este corto tiempo, por lo que no harán ningún esfuerzo para extender su préstamo con los Red Devils.

Cabe recordar que, semanas atrás, el ex-Sporting Lisboa apareció en distintas historias de Instagram -subidas por su hermano- jugando al fútbol con amigos -con la camiseta de Boca-, comiendo asado y jugando al truco y fumando también junto a un numeroso grupo de gente, violando así el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Más equipos

Ante los rumores de su futuro, el propio Rojo decidió romper el silencio y salir a dar su versión. "No hay un llamado de nadie de parte del club. Es increíble cómo inventan tantas boludeces. Si me voy de Estudiantes, no es por esto. Yo vine a Estudiantes porque yo quise y lo hice posible porque el United no me quería dejar ir y desde acá era imposible hacer algo", escribió el futbolista en sus redes sociales.

También, apuntó contra un periodista del canal que dio como confirmada su salida del Pincha. "Este tal Hernan Castillo no sé de dónde saca tanta información o se la estará inventando, es una lástima que todo el mundo crea lo que dice esta gente. Me encantaría seguir jugando en el Pincha, pero si no es así, gracias a Dios tengo dónde seguir mi carrera. Siempre agradecido a toda la gente del club como siempre lo dije", concluyó.

¿Volverá a la Premier League o se quedará en el país para jugar en Boca?