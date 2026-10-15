Y es que Zahavi representa desde hace poco los intereses del prometedor Maycon Cardozo, a quien en verano se consideraba un posible suplente de Luis Diaz. Sin embargo, una grave lesión de hombro frenó al jugador de 17 años.

A principios de septiembre, el atacante se fracturó el hombro en un partido de la Regionalliga con el filial ante el Illertissen. Desde entonces trabaja para volver a jugar. Según informa Sky, próximamente también está previsto que se celebren conversaciones con Zahavi sobre un contrato profesional.

Cardozo es hijo del exfutbolista profesional brasileño Douglas. Cuando tenía dos años, su familia se mudó a Tailandia, donde aprendió a jugar al fútbol. A través de la llamada World Squad del Bayern de Múnich llegó a Múnich a principios de 2025, donde jugó primero en el sub-17 y el sub-19.

Vincent Kompany hizo debutar a Cardozo con el Bayern de Múnich

Durante la segunda vuelta de la pasada temporada, Kompany le permitió entrenarse regularmente con el primer equipo e incluso le dio entrada en dos partidos de la Bundesliga. Cardozo formó parte de la expedición muniquesa en la gira por Asia de este verano y estuvo en la convocatoria para la Supercopa ante el Borussia Dortmund. Sin embargo, hasta ahora, esta temporada solo ha disputado partidos oficiales con el filial de cuarta categoría dirigido por Dante.

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Aunque hasta ahora apenas ha tenido experiencia con el primer equipo, Cardozo podría recibir un gran honor en el futuro. Recientemente, Paulo Victor Gomes, seleccionador brasileño sub-20 y sub-23, visitó las instalaciones de entrenamiento del Bayern de Múnich.

Gomez publicó en Instagram una foto en la que aparece junto al entrenador del primer equipo, Vincent Kompany, para quien incluso había llevado una camiseta de la selección brasileña con su nombre estampado, y el técnico del filial, Dante. Gomes escribió: «Hoy comienza en el Bayern de Múnich una importante serie de visitas internacionales en la que seguiremos de cerca a nuestros jugadores brasileños en Europa y reforzaremos las relaciones con los clubes. Un día lleno de intercambio de experiencias y buenas conversaciones sobre fútbol y el desarrollo de jugadores».

Actualmente, solo hay un candidato para la selección brasileña sub-20 o sub-23: Maycon Cardozo.

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¿Dejará Cardozo el Bayern de Múnich en invierno?

En las negociaciones entre el Bayern y Zahavi, a quien el presidente de honor Uli Hoeneß llamó «piraña codiciosa» por su papel en las negociaciones fallidas con David Alaba, también se prevé abordar la posibilidad de una cesión de Cardozo en invierno.

Al parecer, varios clubes ya mostraron interés por Cardozo en verano. Sin embargo, entonces en Múnich confiaban en una rápida irrupción del brasileño diestro y contaban con él como suplente de Diaz.

Tras las sonadas salidas de Alaba y Robert Lewandowski, las relaciones entre el club muniqués y Zahavi se han calmado y ahora se caracterizan por el respeto profesional. Por ejemplo, su agencia Gol International también desempeñó un papel en la llegada de Jonathan Tah, libre de traspaso, al club más laureado de Alemania.