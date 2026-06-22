Se trata de un gran malentendido en torno a Crysencio Summerville, la estrella de la selección holandesa

El Feyenoord no expulsó a Crysencio Summerville por un incidente en el vestuario con Mats Knoester. Es un rumor falso que resurge ahora que el extremo brilla en el Mundial.

Summerville, ahora de 24 años, pertenece a la promoción de 2001 del Feyenoord, una de las más exitosas del club.

En 2018, el joven Summerville llamó a su hermano para que le ayudara a resolver una disputa con su compañero Knoester.

El club lo multó con el máximo previsto en su contrato, lo sancionó hasta 2019 y luego lo cedió al FC Dordrecht.

Tras brillar en Dordrecht, el club lo cedió al ADO Den Haag.

El club nunca lo vendió por ese episodio: en 2020 le dio otra oportunidad en la pretemporada.

Sin embargo, durante la pretemporada Dick Advocaat optó por Luciano Narsingh, lo que frustró a Summerville. El jugador decidió no renovar y fichó por el Leeds United. Feyenoord solo obtuvo un millón de euros y un porcentaje de una futura venta, y en Inglaterra, con el West Ham United, Summerville llegó a ser internacional.