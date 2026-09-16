Como es sabido, Klopp se dejó ver en la Säbener Straße el primer fin de semana de la Bundesliga, después de la victoria por 5-1 del Bayern ante el VfB Stuttgart. Según Sport Bild, allí mantuvo una extensa conversación con Kompany en su despacho de entrenador.

Entre otras cosas, se trató una cuestión táctica de fondo. Kompany apuesta en el Bayern por una marca al hombre, mientras que Klopp planea en la selección alemana, como en sus anteriores etapas, con una defensa zonal. En una pizarra magnética, Kompany explicó a Klopp su sistema y le mostró que, en el desarrollo del juego, en realidad no hay tantas diferencias entre ambos enfoques.

Además, en la conversación también se habló de jugadores concretos. En el caso de Nathaniel Brown, Klopp se habría permitido una pequeña pulla en dirección a Kompany. "Por fin volvemos a tener un lateral izquierdo alemán, y tú lo pones de mediapunta", habría bromeado el seleccionador, según el informe.

Nathaniel Brown volvió a jugar recientemente como lateral izquierdo en el Bayern

El versátil Brown dejó buenas sensaciones en sus primeras apariciones con la selección como lateral izquierdo. Ante la falta de alternativas ofensivas, Kompany alineó al fichaje de 23 años procedente del Eintracht Frankfurt en el centro del campo ofensivo en el arranque de la temporada con el Bayern. Kompany habría encajado la pulla con humor y prometido volver a utilizar a Brown en el futuro en su posición natural, en el lateral izquierdo.

Y así fue realmente en los partidos posteriores, aunque probablemente menos por la exigencia de Klopp que porque los otros posibles mediapuntas del Bayern, Jamal Musiala, Ismael Saibari y Serge Gnabry, volvieron a encontrarse mejor físicamente. En el lateral izquierdo, Brown compite con un Davies recuperado.

Sin embargo, Klopp no solo habría intercambiado impresiones ampliamente con Kompany en Múnich, sino también con Joshua Kimmich. En esa conversación, el seleccionador habría asegurado al jugador de 31 años que, por el momento, seguiría siendo capitán y que está previsto para el centro del campo.