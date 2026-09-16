Como es sabido, Klopp se dejó ver en la Säbener Straße durante el primer fin de semana de la Bundesliga, después de la victoria por 5-1 del Bayern de Múnich ante el VfB Stuttgart. Según Sport Bild, mantuvo entonces una larga conversación con Kompany en el despacho del entrenador.

Entre otras cosas, se trató una cuestión táctica de principio. Kompany apuesta en el Bayern por una marca al hombre, mientras que Klopp planea en la selección alemana, como ya hizo en sus anteriores etapas, con una defensa en zona. En una pizarra magnética, Kompany le explicó a Klopp su sistema y le mostró que, en el desarrollo del juego, en realidad no hay tantas diferencias entre ambos enfoques.

Además, durante la charla también se habló de jugadores concretos. En el caso de Nathaniel Brown, Klopp se habría permitido una pequeña pulla dirigida a Kompany. "Por fin volvemos a tener un lateral izquierdo alemán... y tú lo pones de mediapunta", habría bromeado el seleccionador, según el informe. Klopp ya había hecho una broma similar durante la retransmisión del partido del Stuttgart en Sat.1.

Nathaniel Brown volvió a jugar recientemente como lateral izquierdo en el Bayern

El polivalente Brown dejó buenas sensaciones como lateral izquierdo en sus primeras apariciones con la selección. Ante la falta de alternativas ofensivas, Kompany alineó al nuevo fichaje de 23 años procedente del Eintracht Frankfurt en el arranque de la temporada del Bayern como centrocampista ofensivo. Kompany habría encajado la pulla con humor y prometido volver a utilizar a Brown en el futuro en su posición habitual, en el lateral izquierdo.

Y así fue realmente en los partidos posteriores, aunque probablemente menos por la petición de Klopp que porque los otros posibles mediapuntas del Bayern, Jamal Musiala, Ismael Saibari y Serge Gnabry, mejoraron físicamente. En el lateral izquierdo, Brown compite con un Davies que ha recuperado su mejor nivel.

Sin embargo, Klopp no solo habría intercambiado impresiones ampliamente con Kompany en Múnich, sino también con Joshua Kimmich. En esa conversación, el seleccionador le habría asegurado al jugador de 31 años que, por el momento, seguiría siendo el capitán y que está previsto para el centro del campo.