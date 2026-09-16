Como es sabido, Klopp se dejó ver en la Säbener Straße durante el primer fin de semana de la Bundesliga, después de la victoria por 5-1 de los muniqueses contra el VfB Stuttgart. Según Sport Bild, allí mantuvo una larga conversación con Kompany en su despacho de entrenador.

Entre otras cosas, se trató una cuestión táctica de principio. Kompany apuesta en el Bayern por un marcaje al hombre, mientras que Klopp planifica en la selección alemana, como en sus anteriores etapas, con una defensa zonal. En una pizarra magnética, Kompany le explicó a Klopp su sistema y le mostró que en el desarrollo del juego no hay tantas diferencias entre ambos enfoques.

Además, en la charla también se habló de jugadores concretos. En el caso de Nathaniel Brown, Klopp se permitió una pequeña pulla dirigida a Kompany. "Por fin volvemos a tener un lateral izquierdo alemán... y tú lo pones de diez", bromeó supuestamente el seleccionador, según el informe. Klopp ya había hecho una broma similar durante la retransmisión del partido del Stuttgart en Sat.1.

Nathaniel Brown volvió a jugar recientemente como lateral izquierdo en el Bayern

El versátil Brown dejó buenas sensaciones como lateral izquierdo en sus primeras apariciones con la selección. Ante la falta de alternativas ofensivas, Kompany alineó al fichaje de 23 años procedente del Eintracht Frankfurt en el mediocampo ofensivo en el arranque de la temporada en el Bayern. Kompany habría encajado la pulla con humor y prometido volver a utilizar a Brown en el futuro en su posición habitual, en el lateral izquierdo.

Y así fue realmente en los partidos siguientes, aunque probablemente menos por la petición de Klopp que porque los otros posibles mediapuntas del Bayern, Jamal Musiala e Ismael Saibari, volvieron a encontrarse mejor físicamente. En el lateral izquierdo, Brown compite con un Davies revitalizado.

Sin embargo, Klopp no solo habría hablado largo y tendido en Múnich con Kompany, sino también con Joshua Kimmich. En esa conversación, el seleccionador le habría asegurado al jugador de 31 años que, por el momento, seguiría siendo capitán y que está previsto para el centro del campo.