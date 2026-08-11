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FC Schalke 04 v Fortuna Düsseldorf - 2. BundesligaGetty Images Sport
Nino Duit

Traducido por

Se trata de la popular nueva camiseta de visitante: el jefe del FC Schalke 04 se defiende de las críticas

Bundesliga
Schalke 04

El director de la junta, Matthias Tillmann, ha rechazado las acusaciones de un error de cálculo con la nueva camiseta retro de visitante del FC Schalke 04.

El jueves, el Schalke puso a la venta la nueva camiseta blanca de visitante con logos retro de Adidas y del S04. La euforia fue tal que se agotó por completo en dos horas y media. Nunca antes el Schalke había vendido tantas camisetas en un solo día.

Posteriormente, surgieron críticas por considerar que el recién ascendido a la Bundesliga había subestimado la euforia y, en colaboración con el proveedor Adidas y el socio de distribución 11teamsports, solo había encargado 40.000 unidades. 

"Lo que pasó la semana pasada fue una auténtica locura, en el buen sentido. Tenemos a adidas como proveedor, que tiene muchísima experiencia, y planificamos este tipo de cosas junto a ellos", dijo Tillmann en Sky. Como referencia sirvió, entre otras cosas, una acción similar de Adidas con el Hamburger SV en la temporada pasada.

FC Schalke 04: la camiseta de visitante puede volver a pedirse

Según Tillmann, la avalancha de demanda fue "una locura" y también tomó por sorpresa a Adidas. "Trabajan con muchos clubes diferentes y en realidad ya lo han visto todo. Pero el comentario que me hizo el jueves un empleado de Adidas fue: 'Eres el jefe del club más loco de Europa'", dijo Tillmann.

La decisión final sobre la cantidad de unidades correspondió en última instancia al Schalke; el volumen del pedido "no estaba limitado". Sin embargo, tuvo que comunicarse ya a finales de 2025, cuando el regreso a la Bundesliga aún no estaba confirmado.

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A modo de comparación, el Schalke vendió en la temporada pasada, incluyendo camisetas de local, de visitante y especiales, entre 70.000 y 80.000 en total. En esta campaña, la intención es superar la barrera de las 100.000. 

Los aficionados que se quedaron sin ella pueden hacer reservas anticipadas hasta este jueves a las 23:04. Sin embargo, las camisetas de visitante reproducidas no se entregarán hasta dentro de unos cuatro meses.

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