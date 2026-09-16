Según informa Bild, el experimento con Kimmich como lateral derecho de la selección alemana está, por ahora, nuevamente terminado. Según esa información, Klopp ya habría decidido en una conversación con Kimmich durante su primera visita al Bayern en el arranque de la Bundesliga volver a utilizar en el futuro al jugador de 31 años en su posición habitual, en el centro del campo, que es la que también ocupa en su club. En este contexto, además, habría decidido que Kimmich siga siendo el capitán de la selección alemana.

El tema de Kimmich como defensa había generado conversación una y otra vez en el pasado. El exseleccionador Julian Nagelsmann utilizó repetidamente a Kimmich como lateral derecho, también en el decepcionante Mundial de Norteamérica. Supuestamente, Nagelsmann le habría planteado a Kimmich en el gran torneo del verano la posibilidad de volver a jugar en el centro del campo a partir de octavos de final. Sin embargo, la selección alemana cayó ya una ronda antes, en dieciseisavos de final, en la tanda de penaltis ante Paraguay.

¿Quién podría jugar como lateral derecho en la selección alemana con Jürgen Klopp?

La posición de lateral derecho lleva tiempo siendo una zona problemática en el equipo alemán. Ahora vuelve a hacer falta una solución. Como candidatos para el primer parón de selecciones de finales de septiembre a principios de octubre se barajan nombres como Elias Baum (Eintracht Frankfurt), Ridle Baku (RB Leipzig) o también centrocampistas de formación que igualmente pueden actuar como laterales. Entre ellos están Felix Keidel (SV Elversberg) y Merlin Röhl (FC Everton).

Klopp dará a conocer su convocatoria para los cuatro próximos partidos internacionales contra Países Bajos (24 de septiembre), Grecia (27 de septiembre y 4 de octubre) y Serbia (1 de octubre) este jueves a las 10:00 en el marco de una rueda de prensa en el campus de la DFB en Fráncfort. Hasta entonces encontraréis aquí rumores sobre quién estará y quién no.