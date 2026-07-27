«La información de que nuestro club ha alcanzado un acuerdo con Jamal Musiala y el FC Bayern de Múnich no se corresponde con la verdad. Lo hacemos saber a la opinión pública», comunicó Galatasaray el domingo por la noche a través de varios medios turcos.

Hace alrededor de una semana, el importante diario Hürriyet había informado de que el atacante de 23 años había sido ofrecido al Galatasaray para una cesión. A raíz de ello, otros medios turcos y expertos en fichajes se hicieron eco de los rumores. Se hablaba de conversaciones avanzadas entre las partes y, por momentos, incluso de un acuerdo ya cerrado.

Este tipo de movimientos son en realidad completamente normales en el mercado de fichajes. Actualmente, además, también se está vinculando al campeón récord de Turquía con decenas de otros jugadores. Por eso, el comunicado del Galatasaray resulta cuanto menos curioso.

Jamal Musiala se enfrenta a una dura competencia en el FC Bayern

Musiala tiene contrato con el FC Bayern hasta 2030 y, pese a su situación ciertamente complicada, no planea salir. Tras su fractura de peroné el verano pasado, estuvo varios meses de baja y no celebró su regreso hasta comienzos de año. Desde entonces solo ha dejado destellos de su calidad de forma muy esporádica; en el Mundial decepcionó, al igual que toda la selección alemana.

Posteriormente, se sometió a una operación que llevaba mucho tiempo planificada para retirarse una placa de metal. «Gracias a la intervención, el atacante podrá completar la preparación de la temporada siguiendo un plan claramente estructurado, de modo que quede garantizado el arranque de los partidos oficiales del FC Bayern», anunciaron los muniqueses en un comunicado. Según ha trascendido, Musiala volverá a entrenarse con el equipo tras la gira por Asia (del 1 al 8 de agosto) y estará el 22 de agosto en la Supercopa contra el Borussia Dortmund.

Con el fichaje de Ismael Saibari, así como la tendencia de Michael Olise a jugar por dentro, en la posición predilecta de Musiala habrá la próxima temporada una competencia mayor que en los últimos tiempos. Serge Gnabry y Lennart Karl también son opciones para actuar en esa posición.