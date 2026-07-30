Se trata de Cataluña y de Cristiano Ronaldo: Karim Adeyemi deja unas declaraciones picantes tras su fichaje por el FC Barcelona

Una semana después de su traspaso de 22 millones de euros del Borussia Dortmund al FC Barcelona, Karim Adeyemi ha concedido una primera entrevista amplia y en ella subrayó en primer lugar el papel del entrenador Hansi Flick en su fichaje.

"Simplemente me llamó y me preguntó si quería venir. Le dije que, por supuesto, lo haría, porque es el club más grande del mundo y oportunidades así solo se presentan una vez en la vida", contó Adeyemi a Mundo Deportivo. "No tuvo que convencerme. Confío en él desde hace mucho tiempo y le tengo un gran respeto."

En la banda derecha, el jugador de 24 años debería competir en el futuro con la superestrella Lamine Yamal por minutos, pero eso no le preocupa: "No le tengo miedo a ningún jugador. Sé que tendré una oportunidad de jugar si doy lo mejor de mí". Después de haberse perdido el Mundial, Adeyemi quiere ganarse el regreso al equipo de Alemania bajo el nuevo seleccionador Jürgen Klopp: "Solo yo puedo decidir si regreso o no a la selección. Estoy convencido de que estaré allí si juego bien".

Karim Adeyemi, sobre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi

Preguntado por sus mejores compañeros de equipo hasta la fecha, Adeyemi mencionó a Marco Reus y Thomas Müller. Al hablar de su mejor rival, hizo una elección bastante picante desde la perspectiva del Barça: "En aquel partido no estaba en su mejor forma, pero ya he jugado una vez contra Cristiano y es uno de los mejores". A continuación, Adeyemi mencionó por si acaso que el eterno rival de Ronaldo, el icono del Barça Lionel Messi, es en general el mejor, aunque hasta ahora nunca ha jugado contra él.

Mientras tanto, Adeyemi no parece haberse ocupado demasiado todavía de su nuevo hogar. Preguntado por si sabía algo sobre Cataluña, respondió lacónicamente: "No, nunca he estado allí". Actualmente, el Barça se prepara en Inglaterra para la nueva temporada.

Preguntado por un partido especial del Barça que aún recuerda, mencionó el legendario duelo con el Paris Saint-Germain. En 2017, los catalanes remontaron en la Champions League un 0-4 en la ida gracias a un 6-1 en la vuelta. "Creo que fue uno de los partidos más locos de todos", opinó Adeyemi.