Porque la RD del Congo, según sus propias declaraciones, está tratando de convencer a Brunner. Debido a sus raíces congoleñas, también puede jugar para el participante en el Mundial.

El seleccionador del Congo, Sebastien Desabre, confirmó en el marco de una rueda de prensa que hubo un contacto con la familia de Brunner: "Fuimos a ver a los padres para hablar. Pero no vamos a presionarlo". No obstante, dejó entrever que Brunner no está tomando una decisión fácil: "Está tan unido al Congo como a Alemania. Se tomará tiempo para reflexionar y luego veremos en noviembre qué sale de todo esto".

Brunner fue campeón del mundo y de Europa sub-17 con Alemania. En el triunfo en el Mundial de 2023 fue el máximo goleador y fue elegido mejor jugador de la fase final. Tras un fuerte inicio de temporada en el AS Monaco, forma parte de la convocatoria de 23 jugadores para los tres últimos partidos de clasificación rumbo a la Eurocopa 2027.

Brunner, que se había marchado en 2024 del Borussia Dortmund al Monaco, ya ha marcado cinco goles oficiales esta temporada para el segundo clasificado de la Ligue 1 francesa.

El seleccionador Jürgen Klopp habló el jueves durante el anuncio de su convocatoria sobre el delantero. "No he hablado con él, pero por supuesto estamos al tanto de todo. Conozco París", dijo Klopp. Hannes Wolf, jefe del fútbol base de la DFB, es "un gran defensor" de Brunner. Klopp continuó: "Últimamente lo ha hecho francamente muy bien en lo futbolístico y desde hace años es un talento enorme.

¿Cuándo fue la última vez que Paris Brunner jugó con la DFB?

La última vez que el jugador de 20 años vistió la camiseta de la DFB fue en noviembre de 2025, cuando marcó cinco goles en dos partidos con la sub-20.

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La sub-21 de Alemania jugará primero en Letonia (26 de septiembre) y en Malta (30 de septiembre) en la lucha por el billete para la Eurocopa, antes de cerrar ante Georgia en Bielefeld (6 de octubre). El equipo de la DFB lidera su grupo de clasificación empatado a puntos con Grecia, y tres victorias bastarían para asegurarse el primer puesto gracias al cara a cara ganado. Como segundo de grupo, probablemente tendría que ir al playoff.