Se suspende audiencia especial entre Audaz y Milton Palacios

Jugador hondureño acusa al Audaz de falsificar su firma.

Jaime Chacón, abogado de Milton Palacios, manifestó, uno de los motivos de la suspensión de la reunión: "Nosotros comparecimos a la audiencia y lastimosamente la parte de Audaz no se presentó ya que la excusa que hubo es que el abogado de Audaz presentó dos direcciones y aduce que no fue notificado, por lo que se canceló la audiencia porque no se presentó el abogado de Audaz”, en declaraciones al periódico “El Gráfico”.

Mientras tanto al abogado de Audaz, Miguel Anaya manifestó: "en efecto era hoy pero el Tribunal de Arbitraje más me ha respondido la petición que hice porque las pruebas está contaminada ya que se rompió la cadena de custodia ya que se abrió el sobre de pruebas y eso es responsabilidad del mismo Tribunal de Arbitraje y eso es ilícito”.