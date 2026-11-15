«¿Se supone que tengo que responder a eso?»: Erling Haaland estalla contra los entrevistadores por los 114 cargos de la Premier League contra el Manchester City

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Erling Haaland respondió con contundencia a las preguntas sobre la batalla legal en torno a los 114 cargos presentados por la Premier League contra el Manchester City. Aunque el delantero noruego no tenía ganas de hablar de la investigación financiera del club después de marcar con su selección, acabó dando una respuesta extensa.

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Haaland se planta ante las preguntas en una entrevista televisiva tras el partido

Noruega logró una victoria en casa por 3-1 ante Gales en la Liga de Naciones, con un gol y una asistencia del delantero del Manchester City Haaland. Justo después del pitido final, el atacante respondió en directo a las preguntas de la cadena noruega TV2 sobre la situación extradeportiva en el Etihad Stadium.

El City está recurriendo actualmente el veredicto de una comisión independiente que lo declaró culpable de 114 infracciones graves de las normas financieras de la Premier League entre 2009 y 2018. Aunque el club ha defendido su inocencia durante toda la disputa, Haaland dejó claro que no se consideraba capacitado para hablar de un asunto legal que se remonta a sus años de infancia.

El delantero repasa su trayectoria juvenil antes de cuestionar las preguntas

En su respuesta a TV2, Haaland repasó sus primeros años como futbolista en Noruega para subrayar que no tuvo ninguna implicación durante las nueve temporadas investigadas.

«La investigación abarcó de 2009 a 2018. En 2009, jugaba en el sub-9 del Bryne. En 2010, en el sub-10; en 2011, en el sub-11; en 2012, en el sub-12; en 20-13, en el sub-13. ¿Seguimos? No hace falta repasar toda la lista», dijo.

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Y continuó: «En 2014, en el sub-14; en 2015, en el sub-15 y en la selección nacional, y después en el sub-16, creo. En 2016, pasé al primer equipo, al segundo equipo y al equipo juvenil del Bryne. En 2017, fui al Molde. En 2018, estaba en el Molde: en el primer equipo, en el Molde 2 y un poco en el equipo juvenil».

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Haaland cuestionó entonces por qué le preguntaban por la disputa: «Es una pregunta que me cuesta responder porque es una batalla legal... Es un caso entre la Premier League y el Manchester City del que se ocupará una comisión. ¿Se supone que debo responder a eso? No lo tengo muy claro. Pero es una pregunta difícil de responder cuando, en realidad, no sé mucho del asunto. Supongo que las respuestas llegarán... No sé cuándo. No he leído mucho al respecto».

Su compromiso a largo plazo con el City sigue intacto

Aunque Haaland recordó a antiguos jugadores noruegos del City de aquella época y mencionó a Abdisalam Ibrahim, Martin Samuelsen, Omar Elabdellaoui y Kjetil Haug, insistió en que el procedimiento no afecta a su futuro en Manchester.

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«Para ser completamente sincero, estoy centrado en intentar rendir con el Manchester City. Es un club con el que firmé un contrato de cinco años en 2022 y uno nuevo de nueve años y medio a finales de 2024. Creo que eso lo dice todo sobre el asunto. Soy jugador del City y estoy increíblemente feliz allí», afirmó. «Entiendo que quieras sacar un titular de aquí, pero, como he dicho, firmé un contrato a largo plazo en 2024. Diría que tomé una decisión bastante buena al fichar por el City en 2022. Creo que todos podemos estar de acuerdo en eso. No voy a decirlo yo, pero basta con mirar los trofeos que he ganado y cómo he progresado dentro y fuera del campo».

Un duelo decisivo de la Liga de Naciones antes del regreso a la Premier League

Por ahora, el delantero está centrado en el decisivo partido del martes en Dinamarca, donde Noruega necesita ganar para asegurarse el segundo puesto de su grupo y alcanzar los cuartos de final de la Liga de Naciones.

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Una vez terminados sus compromisos internacionales, Haaland volverá a centrar su atención en las dificultades de su equipo en la competición doméstica, con el objetivo de impulsar una reacción en la Premier League ante el Fulham. Como concluyó: «Las cosas no le van demasiado bien al City en la liga, pero intentaremos darle la vuelta a la situación contra el Fulham. Aunque ahora no podemos centrarnos en eso. Ahora tenemos que centrarnos en Dinamarca».