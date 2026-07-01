Se suceden los golpes... La policía registra la sede de la Federación Alemana de Fútbol

La policía registró la sede de la Federación Alemana de Fútbol tras la eliminación de Alemania en la ronda de 32 del Mundial 2026 contra Paraguay. La investigación analiza posibles casos de corrupción y sobornos en la organización de la Eurocopa 2024.

Según el diario alemán «Welt», más de 150 agentes de la Oficina de Policía Criminal de Renania del Norte-Westfalia registraron la sede de la Federación en Fráncfort y varios ayuntamientos anfitriones del torneo.

La acción se enmarca en la investigación a un alemán de 66 años y un francés de 46, sospechosos de conceder privilegios de forma organizada, lo que podría constituir un delito de soborno.

El caso gira en torno a la distribución ilegal de miles de entradas y invitaciones de hotel para la Eurocopa 2024.

Las investigaciones podrían ampliarse a funcionarios locales sospechosos de obtener beneficios del torneo.

La investigación parte de la empresa «Euro 2024 GmbH», creada por la Federación Alemana y la UEFA para organizar el torneo.

Se sospecha que el responsable francés, encargado de las relaciones con las ciudades anfitrionas, envió invitaciones a los responsables de las oficinas organizadoras del torneo para que asistieran a partidos de gran relevancia, Las investigaciones apuntan a que el acusado alemán obtuvo un beneficio de unos 2.400 euros, que incluía una entrada para la semifinal España-Francia en Múnich, más gastos de viaje y alojamiento.

La crisis llega horas después de la eliminación de Alemania del Mundial 2026 tras perder con Paraguay, un nuevo golpe para un fútbol alemán en horas bajas.

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