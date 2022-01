El 'león enjaulado' sigue intratable. Alexis Sánchez sigue respondiendo a la confianza de Simone Inzaghi en el Inter de Milán. Y es que pese a que partió como suplente, debido a la rotación tras la cargada agenda de los lombardos, el Niño Maravilla tuvo que saltar al terreno del Giuseppe Meazza en el marco de los octavos de final de la Coppa Italia.

Y lo hizo tras un infortunio de Joaquín Correa, quien se resintió muscularmente tras una carga de Simone Romagnoli y debió retirarse cuando el reloj marcaba 3'.

Y a los 12 minutos del cruce ante Empoli, el formado en Cobreloa ganó por aire con un potente cabezazo tras centro de Denzel Dumfries para romper el cero. Consignar que la jugada se inició con un gran pase de Arturo Vidal en profundidad para el neerlandés.

De este modo, el máximo artillero de La Roja ya anotó en esta campaña en la Serie A, Champions League, Supercoppa y en esta competencia donde su escuadra busca el pase a cuartos.

Cabe recordar que tras darle un nuevo título al Nerazzurri, al anotar el tanto de la victoria sobre la Juventus, el nacido en Tocopilla indicó: "Las cosas nunca me han ido mal, simplemente no me han dejado jugar. Yo era un león en una jaula, si me dejan jugar me convierto en un monstruo. Conte me decía que nadie era como yo y que tenía que marcar la diferencia, pero me sólo me ponía en los últimos 15 minutos. Le contestaba que así me hacía sufrir", sentenció quien ya alcanza cuatro goles en los últimos seis partidos.