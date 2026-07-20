Didier Deschamps, exseleccionador de Francia, admitió que sus relaciones con la Federación Francesa de Fútbol se volvieron insostenibles, lo que le llevó a dimitir.

Según RMC Sport, la tensión aumentó tras la gira por Estados Unidos en marzo de 2026 y la llegada de Philippe Diallo a la presidencia de la Federación, cuando Deschamps sintió que perdía apoyo y las críticas a su estilo de juego se intensificaron.

La prórroga de su contrato hasta 2026, aprobada por Noël Le Graët en enero de 2023, le dio cierta estabilidad, la llegada de Diallo al mando incrementó la presión sobre el seleccionador, que en enero de 2025 anunció su marcha tras el Mundial 2026 para rebajar la tensión, especialmente después de una entrevista en la que Diallo habló de la elección del futuro técnico, algo que no gustó a Deschamps.

Durante el Mundial, la federación rechazó por motivos presupuestarios la solicitud de instalar una unidad de crioterapia, considerada imprescindible para afrontar el intenso calor de Estados Unidos, aunque finalmente se aprobó tras la intervención de Kylian Mbappé.

Además, el viaje del Comité Ejecutivo de la Federación, valorado en unos 120 000 euros, El lujo del viaje irritó al plantel: los directivos volaron en condiciones privilegiadas, mientras las familias de los jugadores recibían un trato mucho peor. Eso provocó fuertes discusiones entre Deschamps y Erwan Le Prévost, subdirector general de la Federación.

Las primas también generaron fricción: según «L’Équipe», durante un almuerzo en el Palacio del Elíseo antes de viajar a Estados Unidos, Philippe Diallo anunció que las primas solo se pagarían si Francia alcanzaba las semifinales, lo que provocó la reacción de Kylian Mbappé.

El capitán le recordó que era su primer Mundial como presidente y que los jugadores valoraban cada fase, en un tenso intercambio que evidenció las desavenencias internas.

Durante el torneo las relaciones siguieron muy tensas entre el cuerpo técnico de Deschamps y los responsables de la federación, pese a alojarse en el mismo hotel. y las declaraciones del exseleccionador confirmaron un conflicto que, al agravarse, lo llevó a dejar la selección tras años de éxitos.