Según Calciomercato, portal asociado a SPOX, la Juventus ha contactado de nuevo al entorno del internacional alemán, pero aún están lejos de un acuerdo.

Las negociaciones se centran en la prima de fichaje, que el jugador de 31 años fijaría en diez millones de euros, y un salario anual de siete millones netos.

Sin embargo, la delicada situación financiera de la entidad complica cumplir esas cifras. Por eso, según «calciomercato», la directiva se inclina hacia una opción más barata: Franck Kessie.

La Juve sigue interesada en él desde hace semanas y su fichaje costaría mucho menos que el del alemán. Kessie pediría “solo” cinco millones netos por temporada en un contrato de tres años.

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¿Fichará ahora Leon Goretzka por el AC Milan?

Fabrizio Romano añade que la firma podría retrasarse, pues la Juventus prioriza un delantero y, sobre todo, un portero.

Si la operación con la Juve no se concreta, Goretzka seguiría valorando otras opciones, entre las que podría estar el Milan.

Se dijo que el fichaje por los rossoneri ya estaba hecho, pero el equipo falló en la última jornada y se quedó sin Champions. Desde España se menciona al Atlético de Madrid y también aparece la MLS.

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Leon Goretzka deja el Bayern tras ocho años.

Su contrato con el Bayern expiró en junio tras ocho años, y en los duelos clave suele quedar en el banquillo por detrás de Joshua Kimmich y Aleksandar Pavlovic.

Aun así, en la última Bundesliga marcó cinco goles y dio cuatro asistencias en 31 partidos, pero en la Champions no aportó ninguno en diez encuentros y en el Mundial también fue suplente.