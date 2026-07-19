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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

Se revelan el mejor jugador y el mejor portero del Mundial 2026

España vs Argentina
España
Argentina
World Cup
Pau Cubarsí
Unai Simón
España
Argentina
EE. UU.

Y el mejor jugador joven

España celebró su título mundial de 2026 con tres premios individuales: Rodri fue elegido mejor jugador, Pau Kubarsi mejor joven y Unai Simón mejor portero.

Rodri, pivote de «La Roja», fue clave en el centro del campo y guió a su selección hacia el segundo título mundial.

El joven centrocampista Pau Kubarsi, de 21 años, fue nombrado mejor jugador joven tras exhibir un talento excepcional que garantiza el futuro del fútbol español.

Unai Simón, portero de España, ganó el Guante de Oro tras recibir solo un gol en ocho partidos.

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