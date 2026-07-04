Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, asegura que los Faraones no temen a Argentina en octavos del Mundial 2026: «Ningún egipcio le tiene miedo a nadie». Así habló tras la histórica clasificación ante Australia en los penaltis.

En declaraciones a MBC Egipto tras el partido, Hassan se mostró orgulloso: «Estoy orgulloso de mi equipo. Fuimos superiores, dominamos y controlamos el balón; superamos a Australia en todos los aspectos y luchamos hasta el final».

Además, destacó: «Marmoush estuvo a punto de marcar al inicio del segundo tiempo y, tras el empate, jugamos un partido de sentido único, presionando a Australia hasta que se replegó en su área».

Sobre el llanto de Mohamed Salah y del cuerpo técnico tras la clasificación, Hossam Hassan dijo: «El llanto se debe a la enorme presión. Nuestro objetivo es hacer feliz al pueblo egipcio en todo el mundo».

Sobre el buen momento de Salah, añadió: «Estoy contento de haberle cambiado de posición; así pudo descansar y rendir al máximo. En Europa no lo usaban así».

Sobre el duelo ante Lionel Messi y Argentina, Hassan sentenció: «Ningún egipcio le tiene miedo a nadie. Conocemos y respetamos al rival; daremos el máximo y aprovecharemos nuestras chances. Analizaremos al equipo con o sin Messi. Tenemos ambición y jugadores leales».

Egipto alcanzó por primera vez los octavos de final tras ganar 4-2 en los penaltis a Australia en Dallas, tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga.