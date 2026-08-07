Diversos informes de prensa han revelado el tiempo que la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo estará ausente con su equipo, el Al Nassr, al comienzo de la nueva temporada futbolística 2026-2027.

El diario saudí "Al Yaum" señaló que Ronaldo se perderá los dos primeros partidos del Al Nassr en la nueva temporada, ante el Al Fateh y el Al Diriyah.

El Al Nassr se enfrentará al Al Fateh el próximo sábado, en la primera jornada de la Liga Roshn, tres días antes del duelo contra el Al Diriyah, en los dieciseisavos de final de la Copa del Custodio de las Dos Santas Mezquitas.

Según el diario saudí, Ronaldo se perderá estos dos encuentros tras la celebración de su boda con su pareja, Georgina Rodríguez, este sábado.

Ronaldo está ausente del Al Nassr desde el final del recorrido de la selección de Portugal en la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, el pasado 6 de julio, tras la derrota ante España por un gol a cero, en los octavos de final.

Todos esperaban que la estrella portuguesa regresara a los entrenamientos del Al Nassr tras el plazo reglamentario, que se extiende a 21 días desde la eliminación del Mundial, pero eso no ocurrió; es más, tampoco se sumó a la concentración en el extranjero, que finalizó el pasado miércoles.

Con el regreso a Riad, Ronaldo prolongó su ausencia, con lo que se ha perdido todos los entrenamientos del equipo en las tres ciudades en las que se concentró, ya fuera en la capital saudí, en Abha o en Lisboa, a lo largo de 32 días.

El Al Nassr, con Ronaldo al frente, busca conservar el título de la Liga saudí que conquistó la temporada pasada tras siete años de sequía, así como coronarse campeón de la Liga de Campeones de Asia de Élite por primera vez en su historia.