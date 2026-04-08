¿Se retransmitirá hoy en abierto el partido entre el VfB Stuttgart II y el SSV Ulm? ¿Quién retransmitirá la 3.ª Liga este miércoles por televisión y en streaming?

El VfB Stuttgart II recibe al SSV Ulm este miércoles (8 de abril) a las 19:00 horas. El partido se disputará en el estadio GAZi, en Waldau.

SPOXte cuenta en este artículo cómo puedes ver el partido hoy en directo por televisión y en streaming.

Magenta o retransmisión en televisión en abierto del VfB Stuttgart II vs. SSV Ulm hoy en directo: ¿Quién retransmite la 3.ª Liga este miércoles por televisión y en streaming?

Quienes esperaban una retransmisión en televisión en abierto se llevarán una decepción. Las cadenas públicas no retransmitirán ninguno de los partidos de la jornada 32 y, por lo tanto, tampoco el duelo entre el VfB II y el Ulm.

En su lugar, MagentaSport viene al rescate. La cadena de televisión de pago ofrece una retransmisión conjunta y un partido individual. Las respectivas emisoras de radio de los aficionados de ambos equipos de la 3.ª Liga ofrecen una alternativa.

Temas de la semana: ¿Qué ha pasado en el VfB Stuttgart II?

Este fin de semana, el equipo filial del VfB Stuttgart dio un gran paso hacia la permanencia. Se impuso por 3-1 al SSV Jahn Regensburg, uno de sus rivales directos. Los goles los marcaron Noah Darvich y Abdenego Nankishi, autor de un doblete.

Temas de la semana: ¿Qué pasó en el SSV Ulm?

Por su parte, el Ulm logró una victoria de prestigio contra el Verl, candidato al ascenso. Los Spatzen ganaron por 1-0 gracias al héroe del partido, Niklas Kölle.

VfB Stuttgart II vs. SSV Ulm: hora del saque inicial

VfB Stuttgart II vs. SSV Ulm: alineaciones

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

VfB Stuttgart II vs. SSV Ulm: Estado de forma

VfB Stuttgart II vs. SSV Ulm: balance de enfrentamientos directos

VfB Stuttgart II vs. SSV Ulm: La clasificación

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