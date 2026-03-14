¿Se retransmitirá hoy en abierto el partido entre el Rot-Weiss Essen y el Erzgebirge Aue? ¿Quién retransmitirá la 3.ª Liga este sábado por televisión y en streaming?

Este sábado, 14 de marzo, el Erzgebirge Aue visita al Rot-Weiss Essen. El partido, que se disputará en el estadio de la Hafenstraße de Essen, dará comienzo a las 14:00 horas.

SPOXte cuenta en este artículo cómo puedes ver el partido hoy en directo por televisión y en streaming.

Magenta o retransmisión en televisión en abierto del Rot-Weiss Essen vs. Erzgebirge Aue hoy en directo: ¿Quién retransmite la 3.ª Liga el sábado por televisión y en streaming?

Temas de la semana: ¿Qué ha pasado en el RW Essen?

MagentaSport retransmitirá el encuentro entre el Rot-Weiss Essen y el Erzgebirge Aue en directo y en su totalidad. La retransmisión comienza unos 15 minutos antes del saque inicial con reportajes previos, entrevistas y análisis desde el estadio. El partido se puede ver tanto a través de los canales de televisión del proveedor de streaming de Telekom como en streaming en línea en todos los dispositivos habituales. Es necesario disponer de una suscripción de pago.

Apenas una semana después de la derrota en Rostock, el Rot-Weiss Essen ha vuelto a la carga de forma impresionante. Con dos victorias —un 4-2 contra el TSG Hoffenheim II y un 1-0 contra el SV Waldhof Mannheim—, el equipo se ha dado un respiro notable. Al ascender al cuarto puesto de la tabla, el RWE vuelve a estar a tiro de piedra de los puestos de ascenso.

Temas de la semana: ¿Qué ha pasado en el Erzgebirge Aue?

RW Essen vs. Erzgebirge Aue: hora del saque inicial

RW Essen vs. Erzgebirge Aue: alineaciones

RW Essen contra Erzgebirge Aue alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager U. Koschinat Alineación probable Suplentes Manager C. Dabrowski

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

RW Essen vs. Erzgebirge Aue: Estado de forma

RW Essen vs. Erzgebirge Aue: balance de enfrentamientos directos

RW Essen vs. Erzgebirge Aue: las clasificaciones

Ver partidos en streaming desde cualquier parte del mundo con una VPN

El Erzgebirge Aue está sumido en una profunda crisis: los Veilchen han encajado cuatro derrotas consecutivas y se encuentran actualmente en el puesto 17 de la tabla. Con solo 24 puntos en su haber, el club se tambalea inexorablemente hacia el descenso de la 3.ª Liga.Si te encuentras en el extranjero, puedes utilizar una VPN para ver los partidos a través de los proveedores habituales. Con NordVPN puedes establecer una conexión online segura desde el extranjero. NordVPN es uno de los proveedores de VPN más populares y prestigiosos del mundo.