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3ª División
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¿Se retransmitirá hoy en abierto el partido entre el Rot-Weiss Essen y el Erzgebirge Aue? ¿Quién retransmitirá la 3.ª Liga este sábado por televisión y en streaming?

El Rot-Weiss Essen recibe hoy al Erzgebirge Aue. Pero, ¿dónde se retransmitirá el partido en televisión en abierto y en streaming? SPOX te lo cuenta.

Este sábado, 14 de marzo, el Erzgebirge Aue visita al Rot-Weiss Essen. El partido, que se disputará en el estadio de la Hafenstraße de Essen, dará comienzo a las 14:00 horas.

MagentaSport¡Míralo aquí en directo!

SPOXte cuenta en este artículo cómo puedes ver el partido hoy en directo por televisión y en streaming.

Magenta o retransmisión en televisión en abierto del Rot-Weiss Essen vs. Erzgebirge Aue hoy en directo: ¿Quién retransmite la 3.ª Liga el sábado por televisión y en streaming?

MagentaSport retransmitirá el encuentro entre el Rot-Weiss Essen y el Erzgebirge Aue en directo y en su totalidad. La retransmisión comienza unos 15 minutos antes del saque inicial con reportajes previos, entrevistas y análisis desde el estadio. El partido se puede ver tanto a través de los canales de televisión del proveedor de streaming de Telekom como en streaming en línea en todos los dispositivos habituales. Es necesario disponer de una suscripción de pago.

Temas de la semana: ¿Qué ha pasado en el RW Essen?

Apenas una semana después de la derrota en Rostock, el Rot-Weiss Essen ha vuelto a la carga de forma impresionante. Con dos victorias —un 4-2 contra el TSG Hoffenheim II y un 1-0 contra el SV Waldhof Mannheim—, el equipo se ha dado un respiro notable. Al ascender al cuarto puesto de la tabla, el RWE vuelve a estar a tiro de piedra de los puestos de ascenso.

Temas de la semana: ¿Qué ha pasado en el Erzgebirge Aue? 

El Erzgebirge Aue está sumido en una profunda crisis: los Veilchen han encajado cuatro derrotas consecutivas y se encuentran actualmente en el puesto 17 de la tabla. Con solo 24 puntos en su haber, el club se tambalea inexorablemente hacia el descenso de la 3.ª Liga.

RW Essen vs. Erzgebirge Aue: hora del saque inicial

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3ª División - 3ª División

RW Essen vs. Erzgebirge Aue: alineaciones

RW Essen contra Erzgebirge Aue alineaciones probables

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • U. Koschinat

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • C. Dabrowski

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

RW Essen vs. Erzgebirge Aue: Estado de forma

ESN
-Formulario

Gol marcado (encajado)
10/10
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
3/5

AUE
-Formulario

Gol marcado (encajado)
6/12
Partidos de más de 2.5 goles
5/5
Ambos equipos anotaron
5/5

RW Essen vs. Erzgebirge Aue: balance de enfrentamientos directos

ESN

Últimos partidos

AUE

1

Victoria

2

Empates

2

Victorias

9

Goles marcados

9
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
5/5

RW Essen vs. Erzgebirge Aue: las clasificaciones

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