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La final de la Copa Libertadores que su Estudiantes perdió por 1-0 ante el Palmeiras fue el último partido de la carrera de Fernando Muslera, portero uruguayo nacido en 1986: «Es el final de mi carrera. Sé que no hay una película mejor que esta. Terminar mi carrera en este campo, donde empecé. Con los aficionados del Estudiantes, a quienes estoy inmensamente agradecido por el sacrificio que han hecho para estar aquí. Mi corazón está muy feliz, más allá del resultado, por todo lo que hemos conseguido».

Sobre la final perdida: «Quiero felicitar al Palmeiras por el resultado. Me parece un final de carrera muy positivo porque hemos venido con el Estudiantes, el equipo que me acogió, con la gente, con mi familia, para luchar por la gloria. Creo que no hay un final mejor que este. Estas son mis emociones, mis sentimientos...».

«Fue un partido duro y disputado. Encontraron el gol en esa jugada. Di las gracias a mis compañeros por su compromiso y su trabajo; en este año y medio que he estado en el club, hemos luchado por la gloria. Me voy tremendamente feliz», comentó Muslera.

Muslera cierra su carrera con un balance de 741 partidos con clubes y 754 goles encajados. Con la selección uruguaya disputó 137 partidos y recibió 139 goles. Muslera vistió las camisetas de Montevideo Wanderers (2004-2007), Nacional (2007-08), Lazio (2007-2011), Galatasaray (2011-2025) y Estudiantes (2025-26).

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Con la Lazio, Muslera jugó 113 partidos, encajó 133 goles y ganó una Copa Italia y una Supercopa de Italia. El portero uruguayo pasó la etapa más importante de su carrera en el Galatasaray, donde ganó, entre otros títulos, ocho ligas turcas. Con Uruguay, Muslera ganó la Copa América en 2011.