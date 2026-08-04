La maldición del club Al Nassr siguió persiguiendo al exguardameta del Arsenal, amenazándolo con la retirada definitiva del fútbol, pese a haber cumplido 37 años de edad.

Se trata del colombiano David Ospina, guardameta del club mexicano Atlante, quien anteriormente defendió al Arsenal entre 2014 y 2018, y al Nápoles hasta 2022, antes de fichar por el Al Nassr, con el que permaneció hasta 2024.

El programa colombiano "Pereira En Vivo" señaló que Ospina atraviesa un momento difícil con su nuevo club mexicano, el Atlante, debido a una lesión que sufrió con el Al Nassr hace 3 años, concretamente en 2023.

El guardameta colombiano se había ausentado del Al Nassr en el periodo comprendido entre enero y noviembre de 2023, tras someterse a una intervención quirúrgica, a causa de una fuerte lesión que sufrió en el codo derecho.

El programa colombiano precisó que Miguel Herrera, director técnico del Atlante, confirmó que Ospina será evaluado por los especialistas del club, en relación con la lesión que padece en el codo derecho, ante la persistencia de sus efectos sobre él, antes de decidir su futuro.

Esto ocurre pese a que el futbolista de 37 años se incorporó recientemente al club mexicano, durante el actual mercado de fichajes veraniego, en una operación a coste cero, tras finalizar su contrato con el club colombiano Atlético Nacional.

Según "Pereira En Vivo", Ospina aplazó su preparación para la nueva temporada y viajó para someterse a nuevos exámenes médicos, cuyo resultado decidirá la cuestión de su fichaje por el Atlante, o su necesidad de un nuevo tratamiento antes de volver a los terrenos de juego.

Cabe recordar que el guardameta colombiano solo disputó 29 partidos con el Al Nassr a lo largo de dos temporadas completas debido a la lesión, en los que su portería recibió 21 goles, mientras que mantuvo su portería a cero en 14 encuentros.