¿Se retira?... Comunicado urgente de la Federación Belga tras el «regalo» de la FIFA a Estados Unidos

La Federación Belga de Fútbol ha emitido un comunicado para comentar la decisión de la FIFA de levantar la suspensión automática del delantero estadounidense Folarin Balogun tras su expulsión contra Bosnia y Herzegovina.

La FIFA generó controversia al anunciar, de forma inesperada, que Balogun podía jugar con Estados Unidos en los octavos de final contra Bélgica, pese a la roja directa recibida ante Bosnia y Herzegovina.

En su comunicado, la federación declaró: «La Real Federación Belga de Fútbol expresa su sorpresa por la decisión de la FIFA de declarar apto al sancionado Folarin Balogun para el partido del lunes entre Estados Unidos y Bélgica».

La FIFA se basa en el artículo 27 de su Código Disciplinario, que permite a su Comisión Disciplinaria suspender una sanción impuesta... Sin embargo, el artículo 66.4 del mismo Código Disciplinario de la FIFA establece claramente que una tarjeta roja (expulsión) conlleva automáticamente la suspensión del jugador para el siguiente partido, tal y como ha ocurrido con todas las tarjetas rojas mostradas anteriormente durante el Mundial».

Además, el artículo 10.5 del Reglamento de la Copa del Mundo 2026 es claro: Si un jugador o miembro del cuerpo técnico es expulsado por tarjeta roja directa o indirecta (segunda amonestación), quedará automáticamente suspendido para el siguiente partido de su equipo. Se le podrán imponer otras sanciones».

Además, la circular n.º 16 de la Copa del Mundo, enviada el 12 de mayo de 2026 a todas las federaciones participantes, reitera el carácter automático de esta suspensión.

La Federación Belga añadió: «Esta norma se repite en todas las reuniones de coordinación previas a cada partido y en las presentaciones de los talleres del Mundial 2026».

Por ello, la Real Federación Belga de Fútbol analiza todas las opciones para proteger los derechos de los equipos y el juego limpio en esta y futuras Copas del Mundo.

La decisión de la FIFA ha generado gran polémica y varios diarios internacionales la han calificado de escándalo.