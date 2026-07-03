Se resuelve el escollo salarial: el Ajax ficha a Ter Stegen, cedido por el FC Barcelona

El Ajax y el Barcelona han acordado la cesión de Marc-André ter Stegen, informa «Marca». Faltan detalles finales, pero se cerrará pronto.

El principal escollo fue el salario del portero, que cobra casi 20 millones de euros al año en el Barça. Finalmente, el Ajax pagará algo más del 10 % y el Barça asumirá el resto.

Ya la temporada pasada se usó una fórmula similar cuando el portero jugó cedido en el Girona, con el Barcelona abonando la mayor parte de su salario.

Según la prensa española, el entrenador Míchel ha sido clave: ya lo fichó cedido para el Girona la temporada pasada y ahora, en el Ajax, ha insistido de nuevo.

El portero viajó el jueves a Barcelona al saber que el acuerdo era inminente. Una vez se firmen los detalles finales, partirá a Ámsterdam para unirse al plantel del Ajax.

El alemán, con 423 partidos con el Barça y 44 con Alemania, será el portero titular del Ajax, con Maarten Paes como suplente.

Es el segundo fichaje de Jordi Cruijff como director técnico, tras el lateral brasileño Caio Henrique, fichado por 12 millones de euros al AS Mónaco.



