Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

Se repite lo ocurrido en Marruecos... Mbappé sube a la grada para ver a una aficionada paraguaya

Paraguay vs Francia
Paraguay
Francia
World Cup
Canadá vs Marruecos
Canadá
Marruecos
Por anunciarse vs Marruecos
K. Mbappe
Paraguay
Francia
EE. UU.
Canadá
Marruecos

La estrella del Real Madrid repite situación en su segundo Mundial.

Kylian Mbappé, capitán de Francia, se disculpó con una aficionada paraguaya antes del partido de octavos del Mundial 2026.

El incidente ocurrió durante el calentamiento, cuando el jugador lanzó accidentalmente un balón hacia la grada.

Lee también

Hossam Hassan se une a una tríada histórica junto a Wahbi y El-Rakraki

Inglaterra recurre al Viagra ante México

El delantero del Real Madrid subió a la grada para disculparse y comprobar que se encontraba bien.

No es la primera vez: en el Mundial 2022, antes de la semifinal contra Marruecos, un balón suyo alcanzó a un aficionado francés, y también fue a disculparse.

Mbappé lleva seis goles en este Mundial y, ante Paraguay, jugará su partido 19 en la competición, donde defiende el título de máximo goleador logrado en 2022.

Los «Gallos» avanzaron a octavos del Mundial 2026 tras vencer 3-0 a Suecia en la ronda de 32.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google