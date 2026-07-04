Se repite lo ocurrido en Marruecos... Mbappé sube a la grada para ver a una aficionada paraguaya

Kylian Mbappé, capitán de Francia, se disculpó con una aficionada paraguaya antes del partido de octavos del Mundial 2026.

El incidente ocurrió durante el calentamiento, cuando el jugador lanzó accidentalmente un balón hacia la grada.

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El delantero del Real Madrid subió a la grada para disculparse y comprobar que se encontraba bien.

No es la primera vez: en el Mundial 2022, antes de la semifinal contra Marruecos, un balón suyo alcanzó a un aficionado francés, y también fue a disculparse.

Mbappé lleva seis goles en este Mundial y, ante Paraguay, jugará su partido 19 en la competición, donde defiende el título de máximo goleador logrado en 2022.

Los «Gallos» avanzaron a octavos del Mundial 2026 tras vencer 3-0 a Suecia en la ronda de 32.