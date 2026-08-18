¿Se repite la historia de Isak? Enzo Fernández enciende las últimas semanas del mercado

La historia del traspaso de Alexander Isak al Liverpool, en una operación valorada en 125 millones de libras esterlinas, dominó el pasado mercado de fichajes de verano, y hay indicios de que los intentos del Manchester City por incorporar a Enzo Fernández podrían seguir el mismo camino.

El Chelsea había acordado con Javier Bastón, agente del centrocampista argentino, a finales del pasado mayo, la posibilidad de la salida de Fernández a cambio de 120 millones de libras esterlinas, fijando el 14 de agosto como fecha límite para presentar cualquier oferta.

Pero la fecha límite expiró el pasado viernes sin que llegara ninguna oferta oficial, por lo que los responsables del Chelsea comunicaron al entorno de Fernández que el jugador no está en venta durante el actual periodo de fichajes.

Sin embargo, la historia de Isak el verano pasado demostró que las cosas no siempre son tan sencillas; el delantero sueco cerró su traspaso al Liverpool, en una operación récord en Gran Bretaña, durante el último día del mercado de fichajes, después de semanas en las que el Newcastle United insistió en que el jugador no estaba en venta.

Y tras 12 meses, la incertidumbre sigue rodeando el futuro de Fernández, según informó "BBC Sport".

El Manchester City está pendiente de la postura del Chelsea

El Manchester City, dirigido por el técnico Enzo Maresca, exentrenador de Fernández en el Chelsea, sigue interesado en hacerse con los servicios del jugador de 25 años, mientras que el club considera que la directiva del Chelsea continúa abierta a cerrar la operación.

El City, que también mantiene conversaciones avanzadas para incorporar al centrocampista marroquí Ayoub Bouaddi a cambio de 85 millones de libras esterlinas, busca reforzar su medio campo tras la aceptación de Rodri de trasladarse al Barcelona y la salida de Bernardo Silva al finalizar su contrato.

El club ya había completado el fichaje del centrocampista Elliot Anderson procedente del Nottingham Forest por 116 millones de libras esterlinas, en una operación récord para el club, además del extremo Jérémy Monga del Leicester City por 12,5 millones de libras esterlinas, y el portero Gerónimo Rulli del Marsella por 1,7 millones de libras esterlinas.

En caso de que el City logre incorporar a Fernández y a Bouaddi, Maresca habrá supervisado un gasto total que supera los 330 millones de libras esterlinas.

Ventas para financiar y una relación tensa

Se espera que una parte importante de este gasto se financie mediante la venta de Rodri y James Trafford, además de la posible salida de Tijjani Reijnders y Savinho. La marcha de Bernardo Silva, John Stones y Nathan Aké también contribuyó a reducir la masa salarial del equipo.

Pero informaciones procedentes de España apuntan a que el Chelsea sigue abierto, entre bastidores, a la idea de vender a Fernández, y que el club ha recurrido a los servicios del destacado agente de jugadores Jorge Mendes, que también representa al extremo Pedro Neto, para ayudar a resolver el futuro del jugador.

Fernández había intentado fichar por el Real Madrid a comienzos del verano, pero su intento fracasó, pese a que el club español negó posteriormente cualquier interés en su fichaje.

Las cosas se complican aún más por la tensa relación entre Fernández y la afición del Chelsea, después de que el jugador fuera objeto de claros abucheos al entrar como suplente en el amistoso que terminó con la victoria de su equipo por 3-1 sobre la Real Sociedad. En cambio, otro grupo de aficionados se empeñó en apoyarlo y corear su nombre, repitiéndose así la división en las gradas prácticamente con cada toque de balón.

Pese a ello, el Chelsea sigue confiando en su capacidad para reintegrar al centrocampista argentino en las filas del equipo, y el club mostró su seriedad en esa dirección al concederle el brazalete de capitán cuando entró como suplente por Reece James durante el pasado fin de semana.

Pero las dudas persisten en torno al futuro de Fernández, junto con los temores a la situación de desorden que podría derivarse de completar un traspaso en las postrimerías del mercado de fichajes, especialmente si el nuevo entrenador Xabi Alonso decide fichar a un sustituto.

¿Esperará el Chelsea hasta el último momento?

Esta situación se asemeja en gran medida a la historia de Isak el verano pasado; el Newcastle parecía entonces aferrado a su postura de rechazar la salida del jugador, después de haber rechazado una oferta inicial del Liverpool por valor de 110 millones de libras esterlinas, pese a que todos sabían que el delantero sueco entrenaba al margen del equipo, que lo había fichado previamente de la Real Sociedad.

La situación se mantuvo así durante todo el verano, antes de que el Liverpool cerrara la operación apenas dos horas y media después del cierre del mercado de fichajes. El Newcastle ya había cerrado operaciones para reforzar su línea de ataque, con el fichaje de Nick Woltemade del Stuttgart por 69 millones de libras esterlinas, en una operación récord para el club, además de Yoane Wissa del Brentford por 55 millones de libras esterlinas. Pero ninguno de los dos jugadores ofreció el nivel esperado, y el Newcastle acabó sufriendo una temporada decepcionante.

Alonso apostó por un sistema 3-4-2-1 durante la pretemporada, que demostró su eficacia, ya que emula en gran medida el estilo que siguió el técnico español cuando llevó al Bayer Leverkusen a lograr el histórico doblete de Liga y Copa en 2024.

Moisés Caicedo y Reece James formaron la pareja del medio campo ante la Real Sociedad en el estadio de Stamford Bridge el sábado, con la ausencia de Jordan Henderson por lesión. Romeo Lavia entró como suplente, mientras que tanto Valentín Barco como Dario Essugo permanecieron en el banquillo sin participar.

El Chelsea dispone de abundantes opciones en el medio campo, especialmente al estar el equipo ausente de las competiciones europeas esta temporada, lo que le da la capacidad de afrontar la salida de Fernández sin necesidad, necesariamente, de fichar a un sustituto directo. De hecho, el club es consciente de su necesidad de deshacerse de un buen número de jugadores antes del cierre del mercado de fichajes.

Posibles alternativas en los planes del Chelsea

Sin embargo, el Chelsea presentó a comienzos del verano una oferta de 64 millones de libras esterlinas por incorporar a Alex Scott del Bournemouth, y según informaciones se le ofreció el fichaje del centrocampista del Arsenal Myles Lewis-Skelly. El nombre del club también se relacionó con el fichaje de Adam Wharton, jugador del Crystal Palace, y de Lamine Camara, jugador del Mónaco.

El Bournemouth asegura que Scott no está en venta a ningún precio, mientras que las informaciones apuntan a que Lewis-Skelly, que dio la asistencia en el primer gol de la victoria del Arsenal sobre el Manchester City en la Community Shield, desea firmemente permanecer en el club londinense.

Y la pregunta ahora es: ¿mantendrá el Chelsea su postura actual y resistirá el interés del Manchester City, para luego reintegrar por completo a Fernández en las filas del equipo, o decidirá abrir la puerta a su salida?

Es probable que la respuesta a esta pregunta sea una de las cuestiones más destacadas que se impondrán durante las dos últimas semanas del mercado de fichajes de verano.