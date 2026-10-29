¿Se repetirá la tragedia? El Barcelona tiembla de miedo ante una amarga pesadilla que persigue a Raphinha

Un informe periodístico reveló la gran preocupación de los directivos del Barcelona por el brasileño Raphinha, que ha brillado esta temporada en la posición de delantero centro.

El portal "Foot Mercato" señaló que Raphinha ha tenido un inicio de temporada deslumbrante en la posición de delantero puro, con 14 goles en 8 partidos en todas las competiciones.

Raphinha justificó la decisión del Barcelona de no fichar a un nuevo delantero durante el mercado de fichajes de verano, tras el fracaso de sus intentos por incorporar a Julián Álvarez.

Sin embargo, el rendimiento de Raphinha cayó de forma drástica después del primer parón internacional de la temporada, que vio enfrentarse a Brasil contra Australia en dos ocasiones.

Durante el segundo partido, el jugador brasileño de 29 años sufrió una lesión que le obligó a abandonar el terreno de juego en el descanso.

Raphinha se ausentó de varios partidos con el Barcelona, incluido el segundo encuentro de la Liga de Campeones, y pese a su gol en el Clásico de la semana pasada, parece que le está costando recuperar su mejor nivel.

Esto vuelve a preocupar al Barcelona, con el inicio del segundo parón internacional del año dentro de diez días, cuando se espera que el entrenador Carlo Ancelotti convoque a Raphinha para dos partidos en Singapur, ante Japón y Singapur.

Ello supondrá otro largo viaje para el delantero del Blaugrana, que a menudo regresa lesionado de sus participaciones internacionales, algo suficiente para que el Barcelona tema lo peor.