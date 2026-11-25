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La clasificación de la selección saudí sub-17 para la segunda ronda del Mundial de la categoría no resulta extraña para Arabia Saudí. Es cierto que llega tras una larga ausencia, pero la protagoniza un antiguo campeón del mundo.

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La selección saudí logró clasificarse para la segunda ronda del Mundial sub-17 tras vencer a Haití por 2-1 este miércoles en el estadio de Aspire Zone, en la capital catarí, Doha, en la tercera jornada del Grupo D del Mundial sub-17 que se disputa en Catar.

La selección saudí sub-17 se clasificó para la segunda ronda del Mundial de la categoría tras elevar su cuenta a 6 puntos, con los que ocupa la segunda posición por detrás de Francia, líder con la misma puntuación, y por delante de Uruguay, que cayó a la tercera plaza también con los mismos puntos.

En total, es la tercera vez que Arabia Saudí supera la fase de grupos del Mundial sub-17, después de haberlo conseguido en dos ocasiones, en 1985 y 1989.

Pero la edición de 1989, en concreto, es imposible de olvidar, ya que fue testigo de un hecho histórico no solo para el fútbol saudí en particular, sino también para el fútbol árabe y asiático en general: Arabia Saudí se proclamó campeona del Mundial sub-17.

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Era la tercera edición del Mundial sub-17, organizada por Escocia y con la participación de 16 selecciones, 3 de ellas asiáticas: Arabia Saudí, Baréin y China.

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En aquella edición, la selección saudí quedó encuadrada en el Grupo D junto a Portugal, Guinea y Colombia. Los dos primeros se clasificaban para los cuartos de final, en una época en la que la victoria valía dos puntos y el empate, solo uno.

La sub-17 saudí arrancó el torneo con dos empates emocionantes. En el primer partido, ante Portugal, remontó un 0-2 para igualar 2-2 a solo 10 minutos del final.

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En el segundo, frente a Guinea, se adelantó en el marcador antes de verse por detrás (1-2), pero también logró empatar a unos 20 minutos del final.

El tercer encuentro, ante Colombia, tampoco estuvo exento de emoción pese a la sequía goleadora: el empate sin goles se mantuvo hasta los últimos diez minutos, cuando Arabia Saudí marcó el gol de la victoria.

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Con estos resultados, la selección saudí se clasificó para los cuartos de final como segunda del Grupo D con 4 puntos, por detrás de Portugal, que terminó líder gracias a los goles marcados.

Como segunda del Grupo D, Arabia Saudí se midió a Nigeria, primera del Grupo C por delante de Argentina, que acabó en segunda posición.

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Tanto el tiempo reglamentario como la prórroga terminaron sin goles, por lo que ambos equipos se vieron abocados a la tanda de penaltis, que dibujó la sonrisa en los rostros saudíes tras imponerse por 2-0.

La semifinal del Mundial fue un duelo íntegramente árabe: Arabia Saudí se enfrentó a Baréin, que había liderado el Grupo A por delante de la anfitriona, Escocia, antes de eliminar a Brasil en cuartos de final en la tanda de penaltis.

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La selección saudí resolvió el partido a su favor por 1-0, con un gol de Khalid Al Roaihi al inicio de la segunda parte, que llevó a Arabia Saudí a la final por primera y única vez en su historia.

La final fue aún más emocionante que todo lo anterior. Parecía que Arabia Saudí había perdido ante la anfitriona, Escocia, ya que a los 25 minutos caía por 2-0, resultado con el que se llegó al descanso.

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Sin embargo, los saudíes reaccionaron con fuerza en la segunda parte: recortaron distancias a los 4 minutos de la reanudación y empataron en el minuto 65, lo que llevó el partido a una prórroga que terminó con el mismo marcador.

Al igual que en los cuartos de final, la tanda de penaltis sonrió a Arabia Saudí, que se impuso por 5-4 y se proclamó campeona del Mundial sub-17 por primera y única vez en su historia.

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La afición saudí sueña con que aquel milagro se repita en la edición de Catar 2026, sobre todo después de que la selección saudí diera una sonora campanada al vencer a Francia por 1-0 en la segunda jornada, lo que demuestra su capacidad para plantar cara a los grandes.