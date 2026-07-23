El Al Nassr recibió un nuevo refuerzo durante su concentración en el extranjero, en la capital portuguesa, Lisboa, después de que un jugador de la selección saudí quedara cerca de incorporarse al equipo.

El Al Nassr disputa la segunda fase de su concentración de preparación para la nueva temporada, en la ciudad portuguesa de Lisboa, desde el pasado 19 de julio, y se prolongará hasta la partida el próximo 5 de agosto.

El diario saudí "Arriyadiyah" señaló que Nawaf Boushal, lateral del Al Nassr, se ha recuperado de la lesión que sufrió durante su participación con la selección saudí en la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

Boushal había sufrido una rotura en los ligamentos de la articulación, durante el empate sin goles ante Cabo Verde, en la tercera jornada de la fase de grupos, por lo que siguió un programa de rehabilitación, pese a que los jugadores internacionales disfrutaron de un periodo de descanso.

El diario aclaró que el lateral saudí se unirá a la concentración del Al Nassr en Portugal el próximo sábado, junto a sus compañeros de la selección saudí: Nawaf Al Aqidi, Abdulelah Al Amri y Abdullah Al Khaibari.

Nada más llegar a Lisboa, Boushal se someterá a un reconocimiento médico para confirmar su estado y su disponibilidad para participar con el equipo en los entrenamientos y en los partidos amistosos y oficiales.

El Al Nassr se prepara para enfrentarse al Mérida español en un amistoso, el próximo 28 de julio, y después al Estrela Amadora portugués el próximo 1 de agosto, antes de cerrar la concentración con un duelo ante el Almería español el día 4 del mismo mes.

Cabe recordar que el Al Nassr comenzó su concentración en el extranjero con una sorprendente derrota ante el filial del Benfica portugués por 2-1, en un partido en el que participaron numerosos elementos no titulares.