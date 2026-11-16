¡Se recrudece la lucha por el poder en la FIFA! Un inesperado favorito para enfrentarse a Infantino

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La lucha por el poder en la FIFA se intensifica mientras la UEFA busca un «anti-Infantino».

El diario británico The Guardian señaló el lunes a Philippe Diallo (63), presidente de la federación francesa, como el principal candidato después de que Arsène Wenger rechazara presentarse. La información coincide con la del SID. También se barajó al húngaro Sandor Csanyi (73) como candidato para enfrentarse a Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

El lunes se celebraron nuevas reuniones entre los dirigentes de la UEFA y, según fuentes no oficiales, está prevista para el martes una reunión por videoconferencia de los responsables de todas las federaciones europeas. La UEFA sigue confiando en poder presentar una alternativa a Infantino antes de que venza el plazo de candidaturas el miércoles. Wenger, director de la FIFA al que la UEFA había instado a presentarse, no competirá contra Infantino.

Los responsables de las federaciones europeas ya habían esbozado en octubre, durante una reunión en Berlín, su propuesta de una nueva dirección de la FIFA con reformas. Pero «aún no se ha abordado la decisión definitiva sobre una alternativa a Infantino», dijo el viernes a RTL el vicepresidente de la UEFA, Hans-Joachim Watzke. A Watzke le gustaría contar con «un candidato serio»: «Porque así no puede seguir la situación».

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Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) desde 2023, es miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA. Durante el año cambió su postura sobre Infantino: en verano, el francés firmó una carta de apoyo a una nueva candidatura del presidente de la FIFA, pero en septiembre la FFF retiró su apoyo a la reelección de Infantino tras el fracaso del acuerdo con inversores para el Mundial.

Infantino ha reforzado su posición de fuerza de cara a las elecciones de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos, y cuenta con el apoyo de buena parte de los dirigentes del fútbol. Hasta ahora, el japonés Kozo Tashima, miembro del Consejo de la FIFA, y el exfutbolista suizo Ramon Vega han anunciado su candidatura. Para figurar en las papeletas, necesitan el apoyo de al menos cinco federaciones.