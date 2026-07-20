Alexander Chefrin, presidente de la UEFA, abandonó la final del Mundial para protestar contra la FIFA, que suspendió la sanción de un partido al delantero Folarin Balogun.

El delantero estadounidense Folarin Balogun generó polémica antes de la derrota de su selección ante Bélgica en octavos.

El ariete del Mónaco fue expulsado en la victoria 2-0 ante Bosnia y Herzegovina por una entrada sobre Tarik Maharmović.

El reglamento indicaba que debía cumplirla en el siguiente encuentro ante Bélgica, pero la intervención del presidente estadounidense Donald Trump, quien habló directamente con el titular de la FIFA, Gianni Infantino, llevó a suspender la ejecución de la sanción por 12 meses. Así, Balogun pudo jugar contra los belgas.

La FIFA suspendió la sanción por 12 meses amparándose en el artículo 27 de su Reglamento Disciplinario.

Según el diario británico «The Times», esa crisis aún pesa sobre Ceferin, quien boicoteó la final del Mundial; ese asunto fue una de las principales razones de su ausencia en el partido.

Además, criticó que las autoridades estadounidenses impidieran la entrada al país del árbitro somalí Omar Artan.

Artan fue luego designado para arbitrar la Supercopa de Europa entre el París Saint-Germain y el Aston Villa en agosto.

Además, el trato dispensado a Irán por la FIFA generó malestar en la UEFA, que también rechazó cambios en las reglas, como las pausas de hidratación y la ampliación del descanso en la final por el espectáculo de medio tiempo.

Chevrin, quien asistió al partido inaugural entre México y Sudáfrica, también criticó la estrategia de precios dinámicos de la FIFA para la venta de entradas.